Vermischtes Etzelwang

19.03.2017

0 19.03.2017

Dank großer Einigkeit und der Bereitschaft, sich im Verein zu engagieren, gingen die Neuwahlen beim Obst- und Gartenbauverein Oberreinbach, Holnstein und Umgebung schnell und schmerzlos über die Bühne. Großes Lob für die Arbeit der Gartler kam von der Gemeinde Neukirchen.

Neuwahlen Obst- und Gartenbauverein Oberreinbach, Holnstein und Umgebung



Vorsitzende: Theresia Kohl



Stellvertreterin: Petra Schwab



Kassiererin: Brigitte Förderreuther



Schriftführerin: Helga Sperber



Beisitzerinnen: Gerlinde Dotzler, Karin Rümpelein, Ingrid Kiesel, Hannelore Stielper, Silvia Siegert



Kassenprüfung: Doris Holzwarth und Christa Pickel . (ds)

Was heuer läuft Für 2017 plant der Verein eine Frühjahrsversammlung mit Ausbuttern. Eine Blumen- und Pflanzenbörse ermöglicht es, die Blütenpracht am eigenen Anwesen zu teilen oder auch zu ergänzen. Eine Wanderung in der näheren Umgebung unterstreicht die Schönheit der Oberpfälzer Heimat. Bei einem Ausflug nach Schwandorf werden die historischen Felsenkeller besucht. Ein weiteres Ziel bildet der Hutzelhof in Weißenberg mit seinen Angeboten an biologisch hochwertigen Obst- und Gemüseprodukten. Den Jahresausklang bildet eine Weihnachtsfeier. (ds)

Holnstein. Vorsitzende Theresia Kohl stellte bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Weißes Ross fest, dass der Verein von 121 Mitgliedern getragen werde. Einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2016 gab Schriftführerin Helga Sperber.Die Mitglieder konnten sich informieren über das Gestalten von Gestecken, besuchten eine Rosenzucht, nahmen an einer Mühlenwanderung in Sulzbach-Rosenberg teil und hatten Spaß an einem Mundartabend. Gartenfachberater Arthur Wiesmet gab Anstöße zur Gartengestaltung.Für die Gemeinde Neukirchen sprach 3. Bürgermeister Herbert Pilhofer dem Obst- und Gartenbauverein Dank aus für die liebevolle Gestaltung der Höfe, Gärten und Häuser. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Theresia Kohl ehrte er langjährige Mitglieder. Zehn Jahre gehören Lore Rupprecht, Renate Wendl und Ingrid Kiesel dazu, bereits 25 Jahre Marga Dietrich, Anni Luber, Margarete Zagel und Theresia Kohl. Renate Reiff erfuhr Anerkennung für 20 Jahre im Amt der 2. Vorsitzenden.Die Bereitwilligkeit, sich im Verein zu engagieren, ermöglichte eine reibungslose Neuwahl der Vorstandschaft (Ergebnisse im Kasten oben). Für die Zufriedenheit der Mitglieder spricht, dass keine Wünsche oder Anträge vorgebracht wurden.Den Regularien folgte ein Referat der Diplom-Rechtspflegerin Gina Preiß über Betreuung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Sich damit zu beschäftigen, mache nicht nur für Senioren Sinn. Auch junge Menschen könnten, zum Beispiel durch einen Unfall, in eine Lage geraten, in der ein eigenständiges Handeln nicht mehr möglich ist. Die Vollmacht für eine Vertrauensperson vermeide, dass vom Gericht ein Betreuer eingesetzt werde. Preiß bot ihre Hilfe beim Ausfüllen der Formulare an.