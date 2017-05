Vermischtes Etzelwang

28.05.2017

Nach Etzelwang und Kirchenreinbach ist die Gemeinde bestrebt, auch im Lehental eine Dorferneuerung zu starten. Ein Einstiegsseminar, Ortstermine und einige Diskussionsrunden gingen voraus, um die Vorstellungen der Bürger, wo und was Verbesserung oder Ergänzung bedarf, zu ergründen.

Lehendorf. (ds) Im Gasthaus Peterhof stellten die Landschaftsarchitekten Christine und Karl Spindler ihren Planentwurf für das Lehental vor. Bei den aus früheren Terminen zusammen mit den Bürgern gewonnenen Erkenntnissen kristallisierten sich als verbesserungswürdig die Neugestaltung der alten Ortsdurchfahrt und der Straße nach Neutras, Auflockerung des Dorfplatzes, Begrünung der Bushaltestelle und des Rastplatzes am Dorfbrunnen heraus. Am Kinderspielplatz wäre ein Zugang zum Etzelbach sinnvoll, um den Kindern das Wasser erlebbar zu machen.In Schleifen von 1200 bis 2000 Meter Länge erschließen rund 6000 Meter Wanderwege beliebte Aussichtspunkte rund um das Lehental. Gleichzeitig regten die Planer ein Landschaftspflegekonzept an, zum Schutz der Trockenrasenflächen und um die Jurafelsen freizuhalten.Quellzuflüsse in den Bach sollten ansprechend gestaltet und hervorgehoben werden. Zur optischen Auflockerung wäre ein Brunnen am Dorfplatz möglich. Quellwasser in diesem Bereich könnte für ein Wassertretbecken genutzt werden.In einem weiteren Teil erläuterte Karl Spindler die Förderung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung, die erforderlichen Voraussetzungen für eine Zuschussgewährung sowie das Antragsprozedere beim Amt für ländliche Entwicklung. So werden dorfgerechte Um-, An- und Ausbaumaßnahmen, die Erhaltung ländlich-dörflicher Gebäude, Modernisierung alter Häuser, Wärmedämmung und Fassadengestaltung sowie die Beseitigung baulicher Missstände und die Verbesserung von Hofflächen bezuschusst.Der Fördersatz bewegt sich zwischen 20 und 30 Prozent der Nettokosten, maximal 30 000 Euro pro Anwesen. Bei kulturhistorisch oder denkmalpflegerisch wertvollen Gebäuden können die Höchstsätze angehoben werden. Das Vorhaben muss aber vorher vom Amt für ländliche Entwicklung beurteilt worden sein.