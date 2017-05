Vermischtes Etzelwang

08.05.2017

2

0 08.05.2017

Zum nunmehr vierzehnten Mal gingen in Etzelwang gelbe Plastiktiere, diesmal unter dem Motto "Promin-Enten-Rennen", an den Start. Erneut zeigte sich, dass sich die Veranstaltung des Fördervereines Freibad Etzelwang ungebrochener Beliebtheit erfreut.

Kleine Grüppchen

Fantasievolle Motive

Auch Petrus war der Veranstaltung wohlgesonnen, und so fanden sich wieder zahlreiche Besucher zur Veranstaltung im Etzelwanger Freibad ein. Die Strecke begann auf dem Etzelbach, etwas unterhalb des Kriegerdenkmales. Dort gingen die Enten schubkarrenweise an den Start. Auf den ersten Metern mussten sie Felsbrocken im Bachbett des bei der Dorferneuerung neu gestalteten Etzelbaches umschiffen. Auf der Bachabtreppung verfolgte eine große Schar von Zuschauern gespannt das muntere Treiben.Schließlich zog sich das Feld überwiegend in kleinen Grüppchen auseinander, um dann zunächst in einer Bachunterführung zu verschwinden. Mit Spannung wurde am anderen Ende von den Schaulustigen das Wiederauftauchen erwartet. Vorbei am Abenteuer-Spielplatz führte die Strecke traditionell direkt auf das Gelände des Freibades zu, wo die Enten mit flottem Tempo und so manchem Überholmanöver schließlich im extra gefertigten Zieleinlauf eintrafen.Prämiert wurden jeweils die fünfzehn schnellsten und dem Motto gemäß am schönsten gestalteten Enten. Als schnellste und damit geschickteste Ente erwies sich die von Nele Kohl vor den "Tieren" von Hannes Hermann aus Högen und Ronja Berberich aus Neukirchen. Für sie und die folgenden zwölf Sieger gab es vielfältige, von Geschäftsleuten der Umgebung und anderen Sponsoren gespendete Sachpreise, unter anderem einen Segelflug.Bei den am originellsten verzierten Enten tat sich die Jury aufgrund der ausgefallenen Ideen besonders schwer, die Wahl der Besten zu treffen. Prominente aus Film, Sport und Politik, wobei Donald Trump gleich mehrfach vertreten war, dienten als Vorlage für die fantasievollen Umsetzungen.Als Gewinner-Ente wurde schließlich die Ente von Kathrin Sperber aus Achtel gekürt, vor den Exemplaren von Maximilian Vomasta aus Kirchenreinbach und Philipp Frey aus Neukirchen. Für die weiteren zwölf schönsten Enten gab es Sachpreise.Bürgermeister Roman Berr, der die Siegerehrung mit den Leiterinnen des vereinsinternen Event-Teams der Veranstaltung vornahm, zeigte sich hocherfreut über die rege Teilnahme auch vieler auswärtiger Besucher. Während der gesamten Veranstaltung war dank zahlreicher Helfer bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Mit Kaffee und einem bunten Angebot an Kuchen und Torten konnte das bange Warten auf die Siegerehrung überbrückt werden. Bratwürste vom Grill - vom Vorstandsvorsitzenden persönlich aufgelegt -, Bier, Prosecco und Wein sowie alkoholfreie Getränken rundeten das Angebot ab.Dieses Jahr neu konnten sich Kinder im Gesicht mit fantasievollen Motiven schminken lassen. Nähere Informationen zum Freibad und zum Förderverein finden sich unter www.foerderverein-freibad-etzelwang.de und www.etzelwang.de.