27.01.2017

Königstein. (ds) Eine Woche lang hatte die Mittelschule Neukirchen-Königstein Besuch aus Dänemark. 17 Mädchen und Jungen reisten mit zwei Lehrkräften aus der Umgebung von Kopenhagen an, um ereignisreiche Tage mit ihren Gastgebern von der 9. Klasse in Königstein zu verbringen. Der Kontakt entstand 2012, als Lehrerin Stefanie Löffler zum Schüleraustausch mit einer Klasse nach Dänemark fuhr. Jetzt kam es zum Gegenbesuch.

Eltern von Königsteiner Schülern nahmen die jungen Dänen während des fünftägigen Aufenthalts in ihren Familien auf. Die Verständigung untereinander klappte auf Englisch oder in der Muttersprache mit Händen und Füßen. Klasslehrerin Stefanie Löffler hatte ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Tatkräftige Unterstützung erhielt sie in Königstein von Corinna Fischer.Ein Badminton-Turnier an der Schule in Neukirchen spornte die jungen Leute an, sich sportlich zu messen. Die Gastgeber kochten in der Schulküche für die Gäste, Brotbacken eingeschlossen. Eine Winterwanderung verschaffte einen Eindruck von der Schönheit des Oberpfälzer Jura. Bei einer Tanzstunde unter fachkundiger Anleitung kamen sich die Jugendlichen beider Länder näher. Abends gab es Grillspezialitäten von Königsteiner Eltern.Einblick in die historische Altstadt von Nürnberg verschaffte eine Stadtbesichtigung, bei der auch Zeit blieb für Shopping. Bei einem Besuch in Schwandorf machten die alten Felsenkeller Eindruck. Vor rund 500 Jahren in den Sandstein gehauen, dienten sie zur Kühlung und Lagerung des Biers. Bei einer Stadtbesichtigung in Amberg mit anschließendem Bowling verflog die Zeit im Nu.Im restaurierten Gemeindestadel in Etzelwang hießen Bürgermeister Roman Berr und Schulverbandsvorsitzender Winfried Franz die dänischen Gäste willkommen. Elternbeiratsvorsitzender Swen Kellner organisierte ein Pizzaessen für alle. Als Schlafgelegenheit bot sich nach dem gemütlichen Abend das Etzelwanger Schulhaus an. Nach dem letzten Frühstück hieß es am Freitagmorgen schon, Abschied zu nehmen.