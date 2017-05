Vermischtes Etzelwang

26.05.2017

3

0 26.05.2017

Riedelhof. 25 Jahre Jäger in Schwend: Dafür erhielt Richard Mittendorfer von Vorsitzendem Hans Sieß ein besonderes Geschenk. Als Dankeschön für seine Tätigkeit bekam er einen Segelflug über sein Jagdrevier geschenkt.

Am 1. April 1992 pachtete Mittendorfer gemeinsam mit Emil Mammut in Schwend die gesamte Jagdfläche. Inzwischen wurde die Jagd in zwei Bögen aufgeteilt, und Richard Mittendorfer bejagt seitdem den Bogen Schwend Nord. Für diese treue und meist reibungslose Zusammenarbeit bedankten sich die Jagdgenossen anlässlich des von ihm spendierten Wildessens im Gasthaus Grötsch in Riedelhof.