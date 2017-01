Vermischtes Etzelwang

30.01.2017

30.01.2017

Noch hält das Freibad Etzelwang beschaulich seinen Winterschlaf. Doch beim Förderverein des Bades laufen schon die ersten Aktivitäten. So wird am 12. März die Mitgliederhauptversammlung stattfinden, bei der nach den Vorstellungen der bisherigen Amtsträger neue Vorstandsweichen zu stellen seien. Nach 14 Jahren Tätigkeit, davon knapp über acht als Vorstandsvorsitzender, möchte Ernst Scharr den Weg frei machen für "frischen Wind" und sein Amt zur Verfügung stellen.

Auch die Position des 2. Vorsitzenden, die bisher Reiner Steger inne hat, steht zur Neubesetzung an. Für die Schriftführung, die Marion Weiß aus persönlichen Gründen nicht mehr fortsetzen kann, wird ebenso Ersatz gesucht.Aus Sicht der bisherigen Vorstandsmitglieder gibt es jede Menge geeignete Kandidaten für eine Nachfolge, die Bewährtes fortführen und mit neuem Schwung und neuen Ideen zum Wirken und Erhalt des Vereins und damit des Freibades beitragen können - im Interesse der Allgemeinheit und nicht zuletzt auch in deren eigenem Interesse an der Nutzung des Bades.Bei den Veranstaltungen wurde laut Scharr dieser Weg schon mit großem Erfolg beschritten. Er würde sich freuen, wenn dies nun auch im Bereich des Vorstands gelingen würde und hoffte bei der anstehenden Mitgliederversammlung auf zahlreiche Bewerber.Man dürfe nicht vergessen - und es müsse immer wieder in Erinnerung gerufen werden: "Ohne freiwilliges und ehrenamtliches Engagement wird es keinen Erhalt des Freibades geben", so Scharr. Für Fragen und Vorgespräche stünden alle Vorstandsmitglieder jederzeit zur Verfügung.