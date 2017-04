Vermischtes Etzelwang

1932 in Kastl geboren, erlebte er den Zweiten Weltkrieg als Heranwachsender. Bei einem Ernteeinsatz, zu dem er als Neunjähriger in der Landwirtschaft verpflichtet wurde, verunglückte er so, dass ihm ein Bein amputiert werden musste. Diese körperliche Einschränkung beeinflusste entscheidend die Berufswahl.Wolfgang Weiß erlernte nach dem Schulabschluss in Würzburg das Schneiderhandwerk. In der Textilindustrie in Auerbach fand er einen Arbeitsplatz. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn aber zu einem Berufswechsel. Deshalb nahm er an einer Umschulung zum Versicherungskaufmann teil. Als solcher verdiente er bis zur Pensionierung seinen Lebensunterhalt.In Kastl lernte er s eine Ehefrau Eva kennen, mit der er 1958 Hochzeit feierte. Das junge Ehepaar bekam zwei Töchter. Inzwischen freuen sich Eva und Wolfgang Weiß auch über zwei Enkelkinder und einen Urenkel. 1976 entschloss sich die Familie, nach Etzelwang umzuziehen, wo sie in der Schulstraße ein Wohnhaus erwarb. Die ländliche Umgebung förderte bei ihnen die Tierliebe. Während die beiden Töchter ihre Freizeit im Umgang mit Reitpferden ausfüllten, fand Wolfgang Weiß Freude und Entspannung mit seinen Tauben.Den 85. Geburtstag nutzte neben der Familie, Verwandten, Freunden und Nachbarn auch Bürgermeister Roman Berr , um dem Jubilar die besten Wünsche der Gemeinde Etzelwang zu übermitteln.