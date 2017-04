Vermischtes Etzelwang

17.04.2017

Bei mehr als 3000 Bürgern in sieben Gemeinden lässt die Bachetsfeld-Gruppe tagtäglich Wasser in guter Qualität aus den Hähnen sprudeln. Dafür hat sie in der Vergangenheit viel Geld in die Hand genommen, und jetzt investiert sie wieder eine sechsstellige Summe in eine ihre Anlagen.

Niedrige Netzverluste

Projekte früh festlegen

Neue Kalkulation steht an

Lehendorf. Der Zweckverband zur Wasserversorgung Bachetsfeld-Gruppe unterhält ein 150 Kilometer langes Leitungsnetz. Mit weiteren Zahlen wartete der Vorsitzende Georg Schmid bei der Verbandsversammlung im Gasthaus Peterhof auf.277 000 Kubikmeter Wasser förderte die Bachetsfeld-Gruppe im Jahr 2016. Gut 200 000 m3 flossen an die eigenen Kunden, 48 000 m3 an die Schmidtstadt-Gruppe und 14 000 m3 nach Pommelsbrunn. 15 000 m3 versickerten durch Lecks im Netz: "Ein niedriger Wert, der weit unter dem vergleichbarer Verbände liegt", betonte Schmid. Für die Wasserverluste machte er hauptsächlich 35 Schäden wie Rohrbrüche verantwortlich, die behoben worden seien.Der Vorsitzende teilte mit, dass die wasserrechtliche Bewilligung der Bachetsfeld-Gruppe bis 2032 verlängert worden sei. An Landwirte, die Grund im Wasserschutzgebiet besitzen, zahlte der Verband 2016 Entschädigungen in einer Höhe von 10 000 Euro. Während der Erneuerung der Kreisstraße AS 38 von Lehendorf bis Etzelwang werde voraussichtlich im Sommer 2017 die Wasserleitung beim Campingplatz verlegt. Die Kosten trage der Zweckverband.Ingrid Plickert, in der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen für die Finanzen und das Hauptamt verantwortlich, stellte die neuen Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2016) vor. Die Investitionen seit 1996 beeinflussten künftige Förderungen. Plickert empfahl, die Projekte der nahen Zukunft festzulegen und vom Wasserwirtschaftsamt prüfen zu lassen, um die Zuschüsse zu sichern.Oben auf der Liste steht die Sanierung des Hochbehälters in Bürtel. Vier Varianten hat das Ingenieurbüro Baur Consult durchgerechnet. Am wirtschaftlichsten wäre eine gemeinsame Lösung mit der Wasserversorgung Pommelsbrunn, die dort ebenfalls einen Hochbehälter betreibt.Diplomingenieur Norbert Winter sah heuer im Herbst die Möglichkeit, mit Arbeiten an Zufahrt und Stromversorgung zu beginnen. Die Hauptbautätigkeit solle 2018 erfolgen. Bürgermeister Jörg Fritsch habe signalisiert, auch den Pommelsbrunner Behälter in diesem Zug reparieren zu lassen. Der Zweckverband gab einstimmig grünes Licht, den 250 000 Kubikmeter fassenden Hochbehälter für 202 000 Euro plus Mehrwertsteuer sanieren zu lassen.Die Jahresrechnung 2015 schloss mit 611 332 Euro im Verwaltungshaushalt und 163 678 Euro im Vermögenshaushalt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt erfolgte mit 117 361 Euro. In die Rücklage flossen 5452 Euro, entnommen wurden ihr 15 570 Euro. Das Gremium stimmte der Jahresrechnung zu und erteilte dem Vorsitzenden Entlastung.Eine neue Gebührenkalkulation kommt 2017. Neukirchens 2. Bürgermeister Wolfgang Rattai mahnte an, die Berechnung zeitnah zu aktualisieren, um Verluste für den Zweckverband zu vermeiden.2. Vorsitzender Gerhard Pirner erkundigte sich nach der Nitratbelastung im Trinkwasser der Bachetsfeld-Gruppe und erfuhr, dass die Grenzwerte weit unterschritten würden. Den Abnehmern werde also eine gute Trinkwasserqualität bereitgestellt. Der Grundwasserspiegel befinde sich nach einigen niederschlagsarmen Jahren unverändert auf einem Tiefstand, biete aber immer noch ausreichend Reserven.

Plus an Wohnfläche ist meldepflichtig

Finanzen 2017 bei der Bachetsfeld-Gruppe Kämmerer Christian Link stellte den Etat für 2017 vor. Er schließt im Verwaltungshaushalt mit 701 850 Euro ab. 371 000 Euro kommen an Wasserverbrauchsgebühren herein, 60 900 Euro aus Werklieferungsverträgen. 102 550 Euro bleiben als Zuführung zum Vermögenshaushalt übrig. Für den Unterhalt der Anlagen sind 75 000 Euro eingeplant, für Personalkosten 68 650 Euro und für den Energiebedarf 45 000 Euro.



438 250 Euro umfasst der Vermögenshaushalt; hauptsächlich gespeist aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 250 000 Euro neuen Krediten und einer Entnahme von 80 000 Euro aus den Rücklagen. Größere Ausgaben fordert die Kreisstraße Etzelwang - Lehendorf mit 175 000 Euro und 15 000 Euro sowie der Hochbehälter Bürtel, für den heuer 80 000 Euro und 22 000 Euro Nebenkosten veranschlagt sind. Für die Tilgung on Darlehen stehen 100 500 Euro bereit.



Die Rücklagen reduzieren sich von 213 000 Euro am Jahresanfang auf 133 000 Euro Ende 2017. Der Schuldenstand steigt mit der Kreditaufnahme und der Tilgung auf 1 584 000 Euro. (ds)

Lehendorf. (ds) Wer sein Dachgeschoss wohnlich ausgestaltet oder ans Haus anbaut, muss den Flächenzuwachs seinem Zweckverband zur Wasserversorgung melden. Daran erinnerte Vorsitzender Georg Schmid bei der Versammlung der Bachetsfeld-Gruppe. Die Herstellungsbeiträge müssten an diese Veränderungen angepasst werden.Die Kosten bei der Erstellung eines Hausanschlusses trägt der Zweckverband bis zur Grundstücksgrenze. Von dort aus bis zum Wasserzähler muss der Abnehmer zahlen. Mit den Arbeiten auf dem Grundstück und im Haus kann der Eigentümer einer Firma seiner Wahl beauftragen. Der Zweckverband behalte sich aber vor, die fachlich korrekte Ausführung zu überwachen, erläuterte Geschäftsstellenleiter Hans Loos von der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen die gesetzlichen Regelungen.