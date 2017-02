Freizeit Etzenricht

14.02.2017

Ein Plus in der Kasse, aber dennoch nur verhaltener Optimismus beim Kassier des SV Etzenricht. Die Kassengeschäfte sind für Schatzmeister Reinhold Feldkirchner ein Drahtseilakt.

Kostspielige Landesliga

Kein Wirt im Sportheim

Zunächst stand die Jahreshauptversammlung im Zeichen der Jubiläen, die heuer gefeiert werden: 1927 wurde der SV, 1977 die Abteilung Turnen aus der Taufe gehoben. Für diese Geburtstage plant Vorsitzender Martin Auschner eine "schöne, aber überschaubare Fete der Sportlerfamilie". Sie steigt vom 16. bis zum 18. Juni um und im Sportheim."Open Air, Schlager, Expertenrunden und Präsentationen aller Abteilungen und Altersgruppen", lauten die Schlagworte fürs Programm. Zusätzlich ist im Oktober ein "Abend des Ehrenamts" im Hermannsaal geplant, bei dem Mitglieder ausgezeichnet werden. Neuwahlen sind 2018 fällig, sollen aber bereits in den kommenden Wochen vorbereitet werden, da sich einige Führungskräfte aus dem Gremium verabschieden wollen.Aktuell stieg der Mitgliederstand wieder über die Marke von 600. Die Beitritte von Kindern und Jugendlichen waren ausschlaggebend. Auschner und Schatzmeister Reinhold Feldkirchner berichteten von schwarzen Zahlen im Geschäftsjahr 2016. "Ein Mann, der jede Ausgabe bedauert" - so nannte der Vorsitzende den Kassier."Unser Plus kommt von großzügigen Mitgliederspenden und gravierenden Sparmaßnahmen", kommentierte Feldkirchner. "Damit wurde es aber auch zum Drahtseilakt, die sportlichen Erfolge auf dem Niveau zu halten." Damit meinte er die Zugehörigkeit der Fußballmannschaft zur Landesliga. Sein Appell daher: "Wir benötigen dringend wieder einen Hauptsponsor." Größere Posten wie Beiträge an den Verband und die Berufsgenossenschaft schränkten den finanziellen Spielraum ein und begrenzten die Möglichkeiten für die Rückzahlung von Darlehen, die der Verein von der Gemeinde erhalten hat. Umso mehr will der Verein mit Veranstaltungen Geld machen.Der Vorsitzende blickte auf die mäßig erfolgreiche Apres-Ski-Party, einen gut frequentierten Weiberfasching und einen "Italienischen Abend", der mehr Resonanz verdient gehabt hätte, zurück. Auschner bedauerte den Rückzug der Sportheim- Betreiberin, die ihre Arbeit perfekt gemacht habe. Zurzeit führen Funktionäre die Wirtschaft. "Wir müssen die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen", forderte der Vorsitzende. Bestens laufe die von Ulrich Danzer organisierte Kooperation mit den "Kirwaleit".Termine in den kommenden Wochen sind: Donnerstag, 23. Februar, Weiberfasching im Sportheim mit Hol- und Heimfahrservice, Faschingsdienstag, 28. Februar, Weißwurstfrühschoppen mit Lagerfeuer im Zelt, am Nachmittag buntes Treiben im Sportheim.