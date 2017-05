Kultur Etzenricht

08.05.2017

Zum Kurzurlaub hatte die Unparteiische Wählergemeinschaft in die Patengemeinde Algund eingeladen. Je näher die Gruppe dem Ziel kam, umso besser wurde das Wetter. Gabriela Bäumler hatte mit Hans Beutner ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Die Etzenrichter besuchten die Burggräfler Weinkellerei in Marling und statteten der Landeshauptstadt Bozen einen Besuch ab. Die Algunder Gemeinderäte Herta Laimer und Peppi Haller trafen sich am Abend mit ihren Etzenrichter Freunden an der Hotelbar im Mitterplarser Hof. Wanderangebote in verschiedenen Schwierigkeitsstufen nach Partschins bestimmten den dritten Tag des Aufenthalts, bevor Meran auf dem Programm stand. Ein Erlebnis für alle Sinne war die Pracht in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Bild: ela