14.05.2017

Martin Schregelmann steht weiterhin an der Spitze der Etzenrichter CSU. Unterstützung bekommt er von den Stellvertretern Reinhard Kleber, Julia Wallinger und Wolfgang Würschinger.

Spende für Kinder

(wlr) Da Dieter Wirbs, Karlheinz Müller und Sylvia Wallinger ihren Rücktritt aus dem Vorstand signalisierten, mussten die Posten neu besetzt werden. Die Hauptämter des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter bleiben unverändert. Ebenso bleibt die Verantwortung der Schatzmeisterin weiterhin in den Händen von Renate Müller. Als Schriftführer erhielt Josef Weidensteiner das Vertrauen.Beisitzer sind Klaus Hentschke, Karl Schreglmann, Michael Feige, Wolfgang Heberlein und Michael Roll. Auf die freien Sitze rückte mit Tobias Smola, Christian Roth und Simon Kleber die junge Generation auf. Schregelmann blickte auf Veranstaltungen wie Fischessen und Oktoberfest zurück. Aus dem Erlös des erfolgreichen Schwarz-Rot-Gold Balls im Fasching seien 1200 Euro an die Eltern-Kind-Gruppe und den Kindergarten übergeben worden."Neben dem gesellschaftlichen Teil haben wir uns aber auch politische Ziele gesetzt", erinnerte Schregelmann. Gemeindepolitisch sei im vergangenen Jahr viel passiert. Neben der Sanierung der Ortsstraße im Bereich Kreuzung Radschin, konnte die Kanal- und Wasserleitung erneuert und der Kreuzungsbereich neu gestaltet werden. Im nächsten Jahr folgt die Anpflanzung. Die bisherige Grünanlage soll als Bauplatz veräußert werden. "In der Schule wurden 40 000 Euro in einen Computerraum investiert. Bei Bedarf kann der Raum auch für öffentliche Kurse in Anspruch genommen werden."Zur Umrüstung der Energietechnik im Ortsbereich, Fluchttreppe am Feuerwehrhaus und zum neues Kommunalfahrzeug stand Schregelmann Rede und Antwort. Mit der Verbesserung der Einkaufssituation durch Edeka seien alle Beteiligten sehr zufrieden. Am 22. Juli werde ein "Edeka-Fest" mit der Band "Rotzlöffel" steigen.Eine Vorausschau des Bürgermeisters beinhaltete die Belebung des Dorfkerns durch den Ausbau des Dorfplatzes, die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr, die Sanierung von Bauhof, Kläranlage und Rathaus sowie der Brücke über die Haidenaab. Im Blick seien aber schon die Wahl 2020 und die 750-Jahr Feier Etzenrichts, die ebenfalls 2020 gefeiert werden soll. Fraktionsvorsitzender Reinhard Kleber fügte zu den genannten Punkten noch an, dass mit dem Einkaufsmarkt auch wieder ein Treffpunkt gefunden sei, vor allem für die ältere Generation. Kleber lobte auch die gute Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen.In ihrer Funktion als FU-Vorsitzende dankte Renate Müller für das tolle Miteinander innerhalb der Unionsfamilie. JU-Vorsitzender Fabian Weidensteiner schloss sich diesen Worten an. Neben der Vorstand wurden in der Versammlung noch die Kassenprüfer Irmgard Schreglmann und Alexandra Schregelmann bestätigt.