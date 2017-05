Sport Etzenricht

21.05.2017

0 21.05.2017

Mächtig unter die Räder kam der SV Etzenricht zum Saisonschluss. Beim SV Fortuna Regensburg setzte es eine 1:7-Niederlage. Ein Ergebnis, das aber über den Spielverlauf sein Stück weit hinwegtäuscht.

Das Spiel hätte irgendwo auch 7:5 ausgehen können. Am Ende haben wir es der Fortuna viel zu leicht gemacht. Michael Rösch, Trainer des SV Etzenricht

Etzenricht/Regensburg. Aufgrund der Bedeutungslosigkeit der Partie für Auf- und Abstieg wollte es die Rösch-Elf am Samstagnachmittag an der Isarstraße wohl locker angehen lassen. Der gastgebende SV Fortuna war offensichtlich ganz anders eingestellt. Das Resultat drückte die unterschiedliche Motivation aus, denn am Ende bezogen die Nordoberpfälzer die höchste Saisonniederlage.Trainer Michael Rösch kommentiert die Begegnung und das zu hoch ausgefallene Ergebnis so: "Das Spiel hätte irgendwo auch 7:5 ausgehen können. Wir sind richtig schlecht ins Spiel rein gekommen und haben dem Gegner drei Tore binnen 15 Minuten aufgelegt. Dann haben wir gar nicht so schlecht gespielt, doch leider kein Tor gemacht." Auf dem kleinen Platz, so Rösch, könne man immer für Gefahr sorgen. "Am Ende haben wir es der Fortuna viel zu leicht gemacht".Spieler des Tages war der Regensburger Ahmed Ahmedov, der vier Tore zum 7:1 beisteuerte. Die Öffentlichkeit war fast ausgeschlossen, denn bei kaum 50 Besuchern beschränkte sich das Interesse auf Funktionäre, Betreuer, Trainer und ganz wenige treue Fans. Immerhin brachte dieser Dreier für die von Helmut Zeiml eingestellte Heimelf eine gute Platzierung. Die Multi-Kulti-Truppe kletterte auf Rang vier, punktgleich mit dem Dritten ASV Cham. Regensburg übertraf mit 77 Treffern selbst Meister Gebenbach in Sachen Torausbeute.Die Gäste waren geistig wohl noch nicht auf Betriebstemperatur, als nach einer Viertelstunde schon vorentscheidend ein 3:0 auf der Anzeigentafel stand. Ein sonst unüblicher und leichtfertiger Ballverlust sowie eine missglückte Abseitsfalle machten den Weg frei für Ahmedovs Doppelschlag. Beim dritten Treffer von Nizar Klica vertändelten zwei Etzenrichter den Ball in der Vorwärtsbewegung. Erst bei diesem Spielstand war für Johannes Pötzl per Kopfball und für Klaus Moucha, er rückte für den aus beruflichen Gründen verhinderten Martin Pasieka in die Startelf, eine Resultats-Verbesserung möglich. Den Pausenstand besorgte Arlind Morina, als er von einem Abspielfehler profitierte.Nach dem Seitentausch kam die Rösch-Truppe besser in die Gänge, spielte sich eine Reihe guter Chancen heraus. So scheiterte André Klahn nach sehr guten Ansätzen mehrmals an Tim Petrovic, den Zeiml zu seinem Landesliga-Debüt kommen ließ. Parallel zum Spielbeginn traf Ahmedov binnen weniger Minuten zweifach. Dazwischen besorgte Moucha nach Vorarbeit von Maximilian Geber und Klahn mit der Picke den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 5:1. Mit einem nicht ernsthaft gestörten Dribbling und dem folgenden Abschluss erhöhte Arber Morina zum Endstand."Man hat gemerkt, dass die Luft raus ist und bereits der Urlaubsmodus eingeschaltet ist", bilanzierte Etzenrichts Sportlicher Leiter, Markus Hofbauer. Der lange Zeit nicht mehr zu erwartende Platz 12 in der Endabrechnung rücke dieses Einzelergebnis in den Hintergrund.