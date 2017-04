Sport Etzenricht

28.04.2017

0 28.04.2017

Der SV Etzenricht ist weiter im Aufwind. Auch gegen den ambitionierten ASV Burglengenfeld gelang ein voller Erfolg.

Der SV Etzenricht feierte am Freitagabend mit dem 4:2-Erfolg über Burglengenfeld den fünften Heimsieg in Folge und überschritt die "magische Grenze" von 40 Zählern. 11 Siege 9 Remis und 11 Niederlagen sind damit im Saisonverlauf notiert.Zu Beginn des Oberpfalzderbys sah es ganz und gar nicht nach einem Etzenrichter Dreier aus. Der ASV Burglengenfeld zeigte auf dem regennassen Platz seine spielerische Qualität in den ersten 20 bis 25 Minuten. Es reihten sich Chancen für die Gäste auf. Benjamin Epifani (6.) zielte alleine auf Torwart Michael Heisig zusteuernd am Tor vorbei und Christoph Dietrich (22.) feuerte aus 14 Metern an den Außenpfosten. Dazu vertändelte der Neuner, Epifani, vor der Pause zwei gute Einschuss-Gelegenheiten. So sprach ASV-Trainer Matthias Bösl wohl zurecht von einem "kuriosen Fußballspiel". In der Anfangsphase sei sein Team deutlich stärker gewesen und habe verdient mit 1:0 geführt. Dann habe man aber Etzenricht zurück ins Spiel geholt, sagte Bösl.Das 0:1 war auch logische Folge des Geschehens auf dem Platz: Der Ex-Vilsecker Dietrich, auffälligster Spieler auf dem Rasen in dieser Sequenz, köpfte eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld trotz mehrfacher Bewachung mit Wucht in die Maschen. Eingesetzt von André Klahn glich Andreas Schimmerer wenige Minuten später aus und Johannes Pötzl markierte im zweiten Versuch nach einem Eckball den 2:1-Pausenstand. Zu diesem Zeitpunkt spielte der SVE bereits in Unterzahl. "Übeltäter" war Klaus Hermann nach Halten des Gegenspielers an der Außenlinie."Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, wenn wir noch zehn Prozent drauf packen, können wir Burglengenfeld heute schlagen", gab Trainer Michael Rösch die Initialzündung für einen rasanten Start nach dem Wiederanpfiff. Zunächst verkürzte ASV-Schlussmann Marco Epifani gegen Hansi Pötzl den Einschusswinkel (46.), im folgenden Angriff versuchte es Schimmerer mit einer Kombination aus einem gekonnten Dribbling und einem Gewaltschuss aus spitzem Winkel. Sein "Geschoss" wurde kräftig abgefälscht und das 3:1 war perfekt.Mit einem Spieler mehr übernahm die Bösl-Truppe das Kommando, versuchte den Druck zu erhöhen. "Mit zunehmender Spieldauer wurde es heute eine Zitterpartie", räumte Rösch ein. Er lobte aber sein Team für die tolle Abwehrarbeit. "Respekt vor jedem Einzelnen, wieder haben wir 50 Minuten mit zehn Mann ausgezeichnet gegen den Ball gearbeitet und sind richtig happy über dieses fünfte Erfolgserlebnis". Auch Bösl räumte ein, dass Etzenricht leidenschaftlich gekämpft und aus fünf Chancen vier Tore gemacht habe: ""ir haben zu viel liegen gelassen und in den entscheidenden Szenen nicht gut genug verteidigt."Mehr als zum 2:3-Anschlusstreffer von Goalgetter Epifani (17. Saisontreffer) reichte es für nicht, auch weil Heisig in Gefahrenmomenten auf dem Posten war. Ein Entlastungsangriff in der Nachspielzeit brachte noch den Endstand. Zuerst versuchte es "Joker" Klaus Moucha, den zurückprallenden Ball versenkte Martin Pasieka. Es war sein 19. Tor drei Spieltage vor Saisonende.