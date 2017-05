Sport Etzenricht

12.05.2017

12.05.2017

Jetzt gilt's für den SV Etzenricht: Ein Dreier im Derby am Samstag (Anstoß 16 Uhr) gegen Schlusslicht SV Sorghof und der Klassenerhalt wäre endgültig sicher.

Die Mannschaft weiß, dass sie gefordert ist und sich in dieser Situation von ihrer besten Seite zeigen muss. SVE-Abteilungsleiter Manfred Herrmann

Damit kann sich der SVE für seinen im April gestarteten Endspurt mit 15 Punkten aus fünf Spielen bereits einen Spieltag vor Saisonende belohnen und die Verlängerung über die Relegation vermeiden.Selbst wenn der SVE nicht gewinnen sollte, gibt es eine weitere Option für den direkten Ligaverbleib: Wenn die Konkurrenten allesamt erfolglos bleiben. Das ist bei deren Programm nicht ausgeschlossen. Osterhofen und Hutthurm (beide vier Punkte hinter Etzenricht) gastieren beim auf den zweiten Platz fixierten Augenthaler-Klub SV Donaustauf und beim formstarken SC Ettmannsdorf. Davon ausgehend, dass der "beste 14. Platz" vor der Relegation bewahrt, würde also schon eine Niederlage der beiden genannten Mitbewerber ausreichen.Weitere Mitbewerber sind Neukirchen und Kareth mit zwei Zählern Rückstand auf die Etzenrichter. Beide empfangen ebenfalls beachtliche Gegner: Bad Kötzting, der noch Relegationsrang zwei im Visier hat, und der starke ASV Burglengenfeld. Das Zahlenspiel ist aber müßig, wenn der SVE seine Hausaufgabe ordentlich erledigt. "Die Mannschaft weiß, dass sie gefordert ist und sich in dieser Situation von ihrer besten Seite zeigen muss", sagt SV-Abteilungsleiter Manfred Herrmann. Seit Oktober 2016 hat das Team um den künftigen Co-Trainer und Kapitän Stephan Herrmann nur eines von neun Spielen (2:3 mit dem Last-Minute-Tor gegen den FC Bad Kötzting) verloren. In der Rückrunden-Tabelle belegt der SV aktuell Platz 7. Ein zusätzliches gutes Gefühl gibt auch das klare 6:1, mit dem die Rösch-Truppe aus dem Hinspiel in Sorghof heimkehrte."Servus Klaus" heißt es zudem, denn für Klaus Herrmann absolviert einen Tag nach seinem 37. Geburtstag voraussichtlich den letzten Einsatz im Landesligateam der Blau-Schwarzen. Die Erfolgsgeschichte des Vereins ist ganz eng mit seinem Namen verbunden. Er war beim Aufstieg 2005/06 mit Trainer Christian Stadler eine tragende Säule, spielt seit zehn Jahre eine dominierende Rolle im Verein und in der Liga. Nach fast 250 Einsätzen im SV-Trikot übernimmt der Etzenrichter eine neue Herausforderung als Spielertrainer beim Nachbarverein TSG Weiherhammer. Marco Lorenz, Uli Herrmann, Konstantin Graßl, Benjamin König und Matthias Dietl standen in Waldkirchen letzten Samstag nicht zur Verfügung. Zumindest König ist wieder dabei, er hat seine drei Spiele umfassende Sperre abgebrummt.