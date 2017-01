Sport Etzenricht

19.01.2017

Der SV Etzenricht setzt auf Kontinuität. Der Fußball-Landesligist und Trainer Michael Rösch werden auch in der nächsten Saison zusammenarbeiten.

Ich verspüre eine Riesenlust, mit der Mannschaft zielstrebig zu arbeiten. Michael Rösch, Trainer des SV Etzenricht

Seit gestern ist es spruchreif: Michael Rösch verlängert sein Engagement in Etzenricht um ein weiteres Jahr, konkret bis Ende der Spielzeit 2017/18. "Wir haben Michael das Angebot bewusst frühzeitig unterbreitet. Mit der intakten Mannschaft wollen wir nicht nur die Mission Klassenerhalt bis Mai 2017 anpacken, sondern auch die Gestaltung für das folgende Spieljahr angehen", begründete SVE-Abteilungsleiter Manfred Herrmann den Schritt. "Die Chemie zwischen Spielern und dem Coach stimmt. Michael kennt unsere Möglichkeiten und unser Grenzen, der Schritt ist daher logisch".Im November 2014 hatte der inzwischen 30-Jährige die Landesliga-Truppe übernommen, schaffte mit ihr nach einem Fehlstart den Klassenerhalt und belegte in der Vorsaison Platz sieben. Derzeit steht der SVE auf einem Nichtabstiegsrang (13.), den es im Restprogramm zu verteidigen gilt."Ich habe mich sehr gefreut, als Abteilungsleiter Manfred Herrmann und Markus Hofbauer auf mich zugekommen sind und den Wunsch einer weiteren Zusammenarbeit geäußert haben", sagte Rösch. "Das gibt einem natürlich ein positives Feedback, auch wenn sich die bisherige Saison von der aktuellen Platzierung her schwieriger gestaltet." Er sei mit seiner Arbeit "noch lange nicht am Ende", meinte Rösch. "Ich will meinen Teil dazu beitragen, den eingeschlagenen Weg mit regionalen und talentierten Spielern weiterzugehen. Ich verspüre eine Riesenlust, mit der Mannschaft zielstrebig zu arbeiten."Mit der frühen Zusage will Rösch für sich und den Klub Planungssicherheit schaffen - auch was die Kaderplanung für die nächste Spielrunde angeht. "Ich hoffe natürlich, dass der Großteil der Mannschaft möglichst bald ebenfalls die Zusage für eine weitere Saison gibt."Am Montag, 23. Januar, startet der SVE in die Vorbereitung auf die Restrunde. Schon jetzt formuliert der Trainer die Ansprüche an seine Spieler. "Jetzt wird es extrem wichtig sein, jedes Spiel, jede Trainingseinheit zu 100 Prozent anzugehen. Wir wollen uns konditionelle Grundlagen schaffen, unsere Fehler im Spiel mit dem Ball minimieren. Wir haben im Spätherbst gezeigt, zu was wir im Stande sind." Zudem habe man eine solide Indoor-Saison gespielt und beim Oberpfalz-Medien-Cup in Weiden sowie beim Edeka-Cup in Auerbach jeweils das Halbfinale erreicht. "Diese positiven Momente wollen wir mitnehmen und Vollgas Fußball spielen", sagte Rösch. "Ich bin absolut überzeugt, dass wir am Ende über dem Strich stehen werden."