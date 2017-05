Sport Etzenricht

14.05.2017

Der SV Etzenricht hat den Klassenerhalt in der Landesliga Mitte unter Dach und Fach. Das 2:2 im Heimspiel gegen den SV Sorghof sorgt aber beim Trainer für ein Stück weit Verdruss.

Wichtig ist für uns der Klassenerhalt, auch wenn ich über das Ergebnis bei einer Chancenverteilung von 20:4 für uns schon ein Stück weit verärgert bin. Michael Rösch, Trainer des SV Etzenricht

Der SV Sorghof feierte mit dem Remis am 33. und vorletzten Spieltag einen Achtungserfolg, für den SV Etzenricht bedeutete das Remis den Ligaverbleib. Die Mannschaft belegt aktuell Rang elf und könnte am letzten Spieltag noch auf Platz 14 zurückfallen. Allerdings müssen laut den Verbandsstatuten nur die drei schlechtesten Tabellen-14. der fünf Landesligen in die Relegation gehen. Und hier ist der SV Etzenricht mit bereits jetzt angesammelten 43 Punkten definitiv aus dem Schneider."Wichtig ist für uns der Klassenerhalt, auch wenn ich über das Ergebnis bei einer Chancenverteilung von 20:4 für uns schon ein Stück weit verärgert bin", kommentiert SV-Trainer Michael Rösch: Er wechselte aber verständlicher Weise schnell vom Tagesgeschäft in die Gesamtbilanz. Rösch wählte dazu ein Zitat seines Spielers Andreas Koppmann: "Die Landesliga haben wir uns schon in den letzten Wochen verdient, nicht heute". Kontrastreich fiel dazu das Statement des scheidenden Gäste-Coach Thorsten Baierlein aus: "Dieses 2:2 fühlt sich super an, auch wenn es dem Spielverlauf nicht gerecht wird. Obwohl wir personell angeschlagen sind, haben wir gegen eine gestandene Landesligamannschaft in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt. Ich bin sehr zufrieden"."Das Geschenk haben wir gerne angenommen", so Baierlein zu dem die Motivation hoch haltenden Anschlusstreffer zum 1:2. SVS-Torjäger Udo Hagerer wurde von einem verunglückten Querpass bedient und traf mit einem Heber. Auch der Ausgleich, Sekunden vor dem Schlusspfiff, ging auf das Konto Hagerers, clever versenkte er den ebenso perfekt getimten Ball über den herauslaufenden Michael Heisig.Ohne die kämpferische Leistung der Indianer schmälern zu wollen - dass es zum Abschluss vor heimischer Kulisse nicht zum angestrebten Sieg reichte, hatten sich die offensiv aufgestellten Etzenrichter selbst anzukreiden. Faktor eins: Vor allem im zweiten Abschnitt gelang es trotz spielerischer Überlegenheit nicht, das Tempo hoch zu halten. Denn bei den schnellen Angriffen in der Anfangsviertelstunde war die Sorghofer Deckung völlig überfordert und wurde zu Fehlern gezwungen. Nach rasant über die Flügel herausgespielten Angriffen stand es nach fünf Minuten bereits 2:0. Pötzl wurde von Schimmerer frei gespielt und danach assistierte Martin Pasieka für Schimmerer. Und es brannte weiterhin mehrmals lichterloh im SVS-Strafraum. Der tüchtige Davide Damaiano im Gästetor, Schusspech und mangelnde Konzentration verhinderten eine weit höhere Führung. Auch ein Elfmeter, Michael Erras holte Schimmerer im Strafraum von den Beinen, reichte nicht zum Ausbau der Pausenführung. Maximilian Geber setzte den Ball über die Latte.Faktor zwei für das am Ende für die heimischen Fans etwas enttäuschende Remis war der leichtfertige Umgang mit Standardsituationen. Serienweise verpufften Eckbälle in Halbzeit eins, nach dem Wechsel wurden ein Dutzend, phantasielos immer wieder hoch in den Strafraum gezogene Freistöße leichte Beute für Damiano. "Das war schwere Kost, was uns in der zweiten Halbzeit geboten wurde", äußerte sich ein Etzenrichter Stammzuschauer. Die Gastgeber spielten quer und zurück, waren trotz Ballbesitz aber kaum mehr torgefährlich.Eine Klasseleistung lieferte Klaus Herrmann bei seiner Abschiedsvorstellung auf eigener Anlage ab. Seine Qualitäten in der Defensive und seine Spielübersicht im Ausbau werden eine Lücke hinterlassen.