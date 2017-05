Sport Etzenricht

25.05.2017

Kaum ASV-Chancen

Die Gelb-Schwarzen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach beherrschten den Gegner über die volle Distanz nach Belieben und spielten den besseren Fußball. Schon vor der Pause hätte die Elf von Sven Kronhöfer höher vorne liegen können. Julian Wendel (21./23.) ließ zwei Megachancen liegen, Mathias Wendl (9./30.) scheitere ebenfalls. Dazu kamen zwei Alu-Treffer (2./65) für den FC und Viktor Wirz war im ASV-Tor nicht der schlechteste seines Fachs.Die Führung ging auf die Kappe von David Bär, der eine Steilvorlage aufnahm und Wirz mit einem Lupfer überlistete. Julian Wendel räumte das Spielgerät mit dem Körper nach einer scharfen Hereingabe zum 2:0 ins Netz. Angesichts der Führung ließen es die Großalbershofer im zweiten Abschnitt etwas gemächlicher angehen. Während in ihren Reihen der Ball zirkulierte, lebten die Kreisstädter von Einzelaktionen, die aber weit vor dem Strafraum verpufften. Der erste Torschuss für den ASV war in der 25. Minute zu notieren, eine echte Torgelegenheit vergab Norbert Kraft vor der Pause (32.).Am Ende spielte der aktuelle und künftige Kreisklassist sein Übergewicht aus. Johannes Eichermüllers Doppelpack nach einem verlängerten Freistoß von der linken Außenbahn und einer weiteren Vorbereitung per Standardsituation beseitigte alle Unklarheiten. Kurz vor Schluss erhöhte Mathias Wendl zum Endstand. ASV-Trainer Krzysztof Pianka steht in den nächsten Tagen noch viel Arbeit ins Haus, er muss seine Elf neu motivieren und zu einer erheblichen Leistungssteigerung anstacheln, wenn die Reise in die Kreisklasse weiter gehen soll. Vor allem die in der A-Klasse als "Tormaschine" auftretende Angriffsformation der Neustädter hatte in Etzenricht nur wenig zu bieten.StatistikFC Großalbershof - ASV Neustadt/WN 5:0 (2:0) Tore: 1:0 (20.) Daniel Bär, 2:0 (45.) Julian Wendel, 3:0, 4:0 (72., 85.) Johannes Eichermüller, 5:0 (88.) Mathias Wendel - SR: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 405