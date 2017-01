Vermischtes Etzenricht

Eine Woche lang war das Team der Gemeinde "mobil mit Strom" unterwegs. Bürgermeister Martin Schregelmann und seine Mitarbeiter bekamen die Gelegenheit, Dienstfahrten mit einem Elektroauto zu absolvieren. Schregelmann wünscht sich schon länger, kommunale Fahrzeuge auf Elektro-Autos umzustellen. Bei einem Treffen mit Bayernwerkvertretern vereinbarte er nun eine Testphase. "Wir sollten, wenn die Technik ausgereift ist, als Gemeinden eine Vorreiterrolle einnehmen", betonte der Bürgermeister und denkt bereits über mögliche Landepunkte nach .

Markus Windisch, Kommunalbetreuer des Bayernwerks, übergab nun den Schlüssel eines Elektro-Renault Typ "Zoe", den die Mitarbeiter kostenlos testen konnten . "Verkehrsstudien zeigen, dass sich rund 90 Prozent aller Fahrstrecken in Deutschland in einem Radius von 50 Kilometern bewegen. Für ein Elektrofahrzeug ist das ideal", erklärte Windisch. Etwa 130 Kilometer beträgt die Reichweite des Zoe bei optimalen Bedingungen. "Die Leistung gegenüber der letzten Generation hat sich erheblich gesteigert, dem Fahrer stehen 66 KW zur Verfügung." Bayernwerk bietet Kommunen die Möglichkeiten, Elektroautos für Dienstfahrten zu testen. Nach sechs Stunden Ladezeit an herkömmlichen 230-Volt-Steckdosen ist die Vollladung erreicht. "Nimmt man einen Strompreis von 25 Cent , so kostet eine Landung für 130 Kilometer fünf Euro", rechnete Windisch vor.