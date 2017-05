Vermischtes Etzenricht

Zum Start ins Maifest von Blaskapelle und Feuerwehr strahlte die Sonne und begleitete die Vereine beim Festzug von der St.-Nikolaus-Kirche zum Feuerwehrhaus. Der Posaunenchor hatte den ökumenischen Gottesdienst mit den Pfarrern Heribert Englhard und Hans-Peter Pauckstadt-Künkler umrahmt.

Nach dem Festzug hielten sich schon erstaunlich viele Gäste zum Frühschoppen im Gerätehaus und auf dem Freigelände auf, so dass Weißwürste und Brezen schnell vergriffen waren. Zum Mittagessen gab es Schweinebraten oder Geschnetzeltes, am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen. Aus der Patengemeinde Algund war eine Abordnung gekommen, um das Maifest mitzufeiern. Die Blaskapelle unter Leitung von Harald Faltenbacher zog alle Register ihres Könnens und spielte den ganzen Nachmittag unterhaltsame Musik. Natürlich hatten die Organisatoren an die Kinder gedacht. Es ging sowohl in der Hüpfburg als auch am Schminktisch ständig hoch her.Die Feier war für die Vereine ein voller Erfolg. Vielleicht hat der eine oder andere Gast extra viel Trinkgeld gegeben, damit eine große Spende für die Aktion "Hilfe für Najla" zusammenkam.