Erstkommunion in Etzenricht

Vermischtes Etzenricht

16.05.2017

9

0 16.05.2017

Pfarrer Heribert Englhard begrüßte in der St.-Nikolaus-Kirche nicht nur drei Etzenrichter Kinder, sondern auch neun Mädchen und Jungen aus der Pfarrei St. Marien Rothenstadt zur Erstkommunionfeier. Roxana Weiß, Sidney Mead, Philipp Klein, Jayson Austin, Jakob Hecht, Luca Biebl (vorne, von links), Johannes Jännicke, Shania Pöll, Jessica Ramadani, Elias Bäumler, Luk Leyerer und Anna Herdam (dahinter, von links) hatten sich im Religionsunterrricht und in Tischmutter-Runden auf den Tag vorbereitet. Die Kinder lasen im Gottesdienst die Fürbitten, unterstützten die Gabenbereitung und trugen die Dankgebete vor. "Wie die Fische sich im Wasser wohlfühlen, so könnt ihr euch bei Jesus wohlfühlen. Im Netz Gottes sind wir geborgen, es fängt euch auf und schütz euch." Der Pfarrer bat, den guten Willen der Kinder zu stärken. Die Jugendschola verlieh der Feier mit Gesang und Begleitung einen festlichen Charakter. Bild: war