Vermischtes Etzenricht

15.02.2017

0 15.02.2017

Als Sprecherin der Abteilung Turnen schilderte Brigitte Bruischütz das Angebot der Sparte von Purzelturnen, über Frauenfitness, Nordic Walking und Seniorengymnastik bis hin zu Aerobic. Da Petra Bäumler als Zumba-Dance-Trainerin pausiert, wird eine Nachfolgerin gesucht.

"Die Tischtennisabteilung benötigt dringend jüngere Nachrücker, bei uns wirkt sich die Demografie gravierend aus", bedauerte Erich Nickl in Vertretung von Abteilungsleiter Günter Kick. Beide Teams haben einen Altersdurchschnitt von über 50 Jahren. "Erich Kern ist auch mit 76 Jahren in beiden Mannschaften erfolgreich an der Platte."Die "Erste" kämpft in der Kreisliga mit Ausfällen. Die "Zweite" feiert in der dritten Kreisliga überwiegend Erfolge. Stefan Brandl ist Übungsleiter der Jugend. Die kleine Gruppe pflegt intensiv die Geselligkeit. Die demografische Entwicklung ist ach Thema bei den Fußballern . In allen Nachwuchsmannschaften - von der F- bis zur A-Juniorenmannschaft - pflegt der SV eine Spielgemeinschaft mit der TSG Weiherhammer-Mantel. Bei der A-Jugend kommt der SV Kohlberg, bei der C-Jugend die DJK Weiden dazu."Die Zusammenarbeit mit der TSG gestaltet sich richtig gut, wir stellen gemeinsam die Trainer- und Betreuer", lobte Alexander Greitzke. "Es könnte nicht besser funktionieren, der Sportclub ist ein starker Partner", sagte der stellvertretende Abteilungsleiter Fußball auch zur Spielgemeinschaft bei der Reserve mit dem SC Luhe-Wildenau."Ich bin sicher, dass wir mit unserem Trainer Michael Rösch und der stärker mit einheimischen Spielern bestückten Elf in die 12. Landesligaserie gehen", sagte Greitzke. (war)