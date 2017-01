Vermischtes Etzenricht

27.01.2017

0 27.01.2017

Die Frauen-Union (FU) Etzenricht setzt auf die bewährte Führungsspitze. Die seit 15 Jahren amtierende Chefin Renate Müller bleibt Vorsitzende.

Neuwahlen Vorsitzende bleibt Renate Müller, Stellvertreterinnen sind Carola Schregelmann und Kornelia Gebhardt, Schriftführerin Sylvia Wallinger, Schatzmeisterin Irmgard Schreglmann, Beisitzerinnen sind Brigitte Faltenbacher, Marianne Lehmeier (neu), Brigitte Roll, Bettina Seiler und Astrid Spitzkopf. Hildegard Fleischmann und Brigitte Seiler prüfen die Kasse. (wlr)

Sie berichtete von einer Fülle an Aktivitäten. Ob Valentinskaffee, "Goldrausch im Lerautal" beim Ferienprogramm oder Fischessen, Hobbykunst-Ausstellung, die Fahrt nach Salzburg, die Beteiligung am Oktoberfest oder beim Dorffest - die Damen nehmen jede Herausforderung an. Im vergangenen Jahr gönnten sie sich ein Sommerfest, um die 25. Hobbykunst-Ausstellung nachzufeiern."Diese Veranstaltungen sind nicht ohne die Hilfe aller Mitglieder oder auch der Männer aus CSU und JU möglich", betonte Müller. Aus den erwirtschafteten Einnahmen wurde im vergangenen Jahr ein Betrag von 1200 Euro in die beiden Kirchen, Ludwig-Meier-Schule, Blaskapelle Jungfeuerwehr und die Krippenspielkinder investiert.Stellvertretende Kreisvorsitzende Andrea Lang, zum erstem Mal bei der FU Etzenricht, betitelte den Ortsverband als fantastisch, mit einer beeindruckenden Fülle an Aktivitäten, einer hervorragenden Zusammenarbeit innerhalb der Unionsfamilie, deren Frauenpower dem Bürgermeister und der Fraktion den Rücken stärke.Lang appellierte an die Frauen, sich weiterhin in der Politik einzubringen. "Wir haben mit Andreas Meier einen hervorragenden Landrat, mit Albert Rupprecht einen unermüdlichen Kämpfer im Bundestag und wollen Stephan Oetzinger für den Landtag in jeder Weise unterstützen. Mit Müller übergab Lang Urkunden und ein Geschenk für ein Jahrzehnt Mitgliedschaft an Christa Mattes, Petra Pleier, Astrid Spitzkopf und Edeltraud Wirbs. Seit 15 Jahren ist Kornelia Gebhardt dabei.Für 30 Jahre wurden die Gründungsmitglieder Gertraud Dietl, Edda Haubner, Inge Heberlein, Elisabeth Mattes, Andrea Schregelmann, Elfriede Schregelmann, Irmgard Schreglmann, Anna Schiesl, Brigitte Seiler, Maria Smola, Sylvia Wallinger, Margarete Windisch und Brigitta Wolfram ausgezeichnet.Bürgermeister und CSU-Vorsitzender Martin Schregelmann lobte die gute Zusammenarbeit innerhalb der Unionsfamilie. "Vor einem Jahr, erzählte ich euch in der Jahreshauptversammlung, dass der Wald für das Edeka-Gelände gerodet werden wird. Mittlerweile können wir stolz sein, dass wir im Ort wieder eine Einkaufsmöglichkeit haben. " Fraktionsvorsitzender Reinhard Kleber lud zum Faschingsball der drei Parteien in den Hermann-Saal ein. Als Jüngster dankte JU-Vorsitzender Fabian Weidensteiner den Frauen für ihre Unterstützung. Zu den Geehrten sagte er: "Ich finde es super, dass sich vor 30 Jahren bereits so viele Frauen engagiert haben, um ihre Meinung kundzutun."