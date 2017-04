Vermischtes Etzenricht

24.04.2017

"Eure Konfirmation ist eine Marke auf dem Weg zum Erwachsensein", gratulierte Silke Greitzke als Sprecherin des Kirchenvorstands Daniel De Lima-Walczok, Felix Merkel und Leon Wölfinger in der Nikolauskirche. "Ihr versprecht heute das weiter zu tun, was eure Eltern und Paten bei der Taufe für euch versprochen haben: Jesus Christus nachzufolgen, das, was er getan hat, ernst zu nehmen, und auf ihn zu vertrauen", sagte Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler. Zwei Jahre hatten sie sich vorbereitet. "Ich bitte Gott, dass ihr begreifen lernt, was es mit Länge und Breite, Höhe und Tiefe des Lebens auf sich hat."

Als Symbol stand das Kreuz, das der Pfarrer zugleich als ein "Plus-Zeichen" bezeichnete. "Nur wer die Tiefe des Lebens auch kennt, kommt Gott wirklich nahe." Das Kreuzzeichen mache deutlich, dass es den Menschen am besten gehe, wenn sich alle Lebensbereiche im Lot befänden. Die Kirchenband "At Light" bereicherte den Gottesdienst zusammen mit der Orgel.