Vermischtes Etzenricht

02.05.2017

Der Arbeitsplatz bei der Bahn nach abgeschlossener Ausbildung zum Großhandelskaufmann stellte so etwas wie eine "Pflichtaufgabe", gewünscht von dem als Lokführer tätigen Vater, dar. Zuerst war Heiner in Weiden tätig, danach pendelte er nach Regensburg. Sein Hobby ist seit jungen Jahren alles, was Motoren hat. "Wir haben einen Herzens-Papa", einen Familienmensch der auch im Haushalt ein perfekter Allrounder ist", loben die Kinder ihren Vater, der in seinem Garten Zierfische züchtet. Die Wertschätzung der Gemeinde und der Vereine übermittelten Hans Beuter (UPW), Michael Feige (CSU), Bürgermeister Martin Schregelmann , Willy Koegst (SPD), Marianne Lehmeier (OWV), Liane Heinze (FFW), Ida Ott (KAB), Erwin Wällisch (OWV) sowie Willi Wittmann (FFW).