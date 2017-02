Vermischtes Etzenricht

01.02.2017

"Endlich klappt es wieder einmal", freute sich der Etzenrichter Fischer Franz König, als er am Wochenende seine Angel zum Eisfischen in Steinfels aus seiner Tasche holte. Schon in der Jahreshauptversammlung hatte er Vorsitzenden Fritz Kick mit der Frage gelöchert: "Findet das Eisfischen heuer statt?"

Der letzte Termin lag fünf Jahre zurück, in den Vorjahren passte die Witterung nicht. "Die Mitglieder waren heiß aufs Eisfischen", bestätige zweiter Vorsitzender Bernhard Rohl. Er hatte bereits am Samstag mit einem Team das Eisfischen vorbereitet. In die 20 Zentimeter dicke Eissschicht bohrten sie Löcher. 30 Angler nahmen auf dem Inkasee Platz und wurden vom Serviceteam des Vereins bei ihrer vierstündigen Aktion mit Glühwein, Grillspezialitäten und Getränken versorgt. Gut war auch der Fang, darunter vier Hechte. Der stattlichste Raubfisch, 66 Zentimeter lang, hatte der Organisationsleiter, Peter Würdinger aus Weiden, am Haken.