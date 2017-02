Vermischtes Etzenricht

06.02.2017

06.02.2017

Bürgermeister Martin Schregelmann als Maffiaboss, Gemeinderäte in einem "Traum aus Pink" und waghalsige Choreographien. Das Experiment der "großen Faschingskoalition" CSU, SPD und UPW, den Fasching zurück nach Etzenricht zu bringen, ist geglückt.

"Alle haben super zusammen gearbeitet", berichtete Gemeinderätin Elke Waldeck. Selbst beim sonst eher ungeliebten Abbau am Sonntagmittag waren die Helfer so fleißig, dass der "Hermannsaal" in 90 Minuten gereinigt in den Urzustand gebracht war. Reibungslos funktionierte auch der Aufbau und die dem Motto angepasste Dekoration des Saalbaues .Bürgermeister Martin Schregelmann, kostümiert als Maffiosi, lobte bei der Begrüßung die perfekte Kooperation. Maria Smola, Michael Roith und Mario Feneis nahmen - verkleidet als Mariatchis mit Sombreros - in ihrem Sketch den Mauerbau zwischen den USA und Mexiko aufs Korn. Für "Der Traum in Pink" alias "Schwanensee" schlüpften die Gemeinderäte Michael Feige und Ulrich Danzer zusammen mit Jens Hammer, Fabian Weidensteiner und Matthias Beutner in pinke Röckchen. "Die Jungs waren beim Einstudieren sehr willig. Und sie setzten das, was sie gelernt haben, kraftvoll um", stellte Elke Waldeck in Eidechsen-Maskerade als Verantwortliche für die Choreographie des Männerballetts fest.Der Auftritt der Band "Freistaat Live" wurde um eine Stunde verlängert. "Eine rappelvolle Tanzfläche ließ uns keine andere Wahl", berichten die Veranstalter. Die Bar mit dem Titel "Zur Eidechse", angelehnt an die Problemzone im Baugebiet "Festplatz", meldete in den Morgenstunden auch Totalausverkauf, die letzten Gäste mussten hinauskomplimentiert werden. Soweit es die Übersicht am Montagvormittag erlaubte, ging der "Schwarz-Rot-Gold-Ball" auch mit "schwarzen Zahlen" über die Bühne. "Wir haben uns schon mit dem Gedanken befasst, im nächsten Jahr wieder an gleicher Stelle als Co-Veranstalter anzutreten, der Erfolg verlangt das von uns", waren sich Schregelmann und Waldeck einig. Was an Reingewinn übrig bleibt, wird an Institutionen gehen, die sich im Ort mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen.