Vermischtes Etzenricht

13.02.2017

0 13.02.201716

Premiere für eine neue Art, ein Gotteshaus zu entdecken: Traudl Klinger lud zu einer "spirituellen Kirchenführung" in die katholische Nikolauskirche ein. Im Vordergrund stand nicht das Wissen über das Bauwerk oder die Bedeutung aller Kunstwerke, vielmehr sollten die Mitwirkenden dort durch bewusstes Wahrnehmen gemeinsam Seele und Geist stärken.

Klinger hatte sich in einem Seminar für diese Aufgabe weitergebildet. Es war auch für sie die erste Veranstaltung in Etzenricht. Am Ende war die Begeisterung groß. Das Urteil der Gruppe: kurzweilig, abwechslungsreich, meditativ.Klinger bezog in die Meditation nur einzelne Symbole ein. So fokussierte sich die Gruppe im schwach beleuchteten Kirchenraum, im Schein von Lichtertüten auf den Altar, den Taufstein, den Ambo, den Tabernakel und das Kreuz über dem Altar. Die Teilnehmern versuchten in Gesprächen, die Symbole zu deuten, forschten nach biblischen Bezügen und lasen passende Texte. Am Ende nahmen die Teilnehmer die Lichtertüten als Erinnerung an die Führung mit nach Hause.