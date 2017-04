Vermischtes Etzenricht

Seit einiger Zeit gibt es die "Storm Crusher". Dabei handelt es sich um einen Musikverein, dessen Zentrale sich im Feuerwehrhaus befindet und der 2011 von Personen gegründet wurde, die aus verschiedenen musikalischen Interessensgruppen kamen.

Der Verein fördert regionale Bands und unterstützt jugendkulturelle Projekte, indem auf gemeinnütziger Basis Musikveranstaltungen organisiert werden. Die Förderung von Kunst, Kultur, Musik und Jugendhilfe genießt Priorität. Die größte Veranstaltung des Vereins ist einmal im Jahr das mehrtägige "Storm-Crusher-Festival" mit internationalen und regionalen Bands. Vorsitzender Matthias Gmeiner (Dritter von links) und Schriftführer Ralf Teichmann (Zweiter von rechts) hatten nun die Idee, dem Kindergarten, in dem sie selbst schon zur Betreuung waren, vom Erlös etwas Besonderes zu spendieren. Die beiden jungen Väter traten an Thomas Grüner (links) heran, der als Spezialist für Insektenhotels gilt. Acht Mann stark und mit schwerem Gerät rückten die "Storm-Crusher"-Mitglieder zum Arbeitsdienst im Kindergarten an und installierten, zur großen Freude von Kindergartenleiterin Sabine Frey (hinten, Dritte von rechts) und den Mädchen und Buben, ein riesiges Insektenhotel. Frey versprach das Thema Insekten und deren Lebensraum mit den Kindern ausführlich in den Gruppen zu behandeln.