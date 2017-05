Vermischtes Etzenricht

18.05.2017

13

0 18.05.201713

Der Sportverein (SV) hat ein Paket an Veranstaltungen für das 90-jährige Vereinsjubiläum im Sommer geschnürt. Vorsitzender Martin Auschner und seine Mannschaft laden für Freitag, 16. Juni, um 21 Uhr auf das Sportgelände ein, dort spielt "Live Beat". Der Eintritt ist frei, eine Bar wird eingerichtet, für das leibliche Wohl gesorgt. Am Samstag, 17. Juni, steigt der "Italienische Abend" auf der Sportheim-Terrasse. Es werden Pizzen, auch zum Mitnehmen, und ein großes Salatbüfett vorbereitet. Für Musik sorgt DJ Neumann. Am Sonntag, 18. Juni, stellt der Sportverein die Abteilungen Turnen, Fußball und Tischtennis vor. Zum bunten Rahmenprogramm zählen Stationen für Kinder, im Sportheim werden Kuchen zum Kaffee angeboten. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, findet ein Pokalturnier der Landesliga-Elf mit namhaften Teams aus der Region statt. Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, folgen die Fußballturniere der Junioren. Am Samstag, 8. Juli, ist der SV Gastgeber für das VG-Turnier.