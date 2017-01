Vermischtes Etzenricht

30.01.2017

30.01.2017

Ihre Vitalität fördert sie mit sportlichen Aktivitäten. Täglich unternimmt sie Spaziergänge, im Sommer nutzt sie das Fahrrad, und ganzjährig beteiligt sie sich am Sport-Angebot der SV-Turnhabteilung. Nach wie vor führt sie den Haushalt im Drei-Generationen-Heim in Eigenregie. Eigenständigkeit bietet ihr der erst vor kurzer Zeit erworbene Kleinwagen. Die Wiege von Marga, wie sie von Freunden genannt wird, stand in Etzenricht. Zusammen mit fünf Geschwistern wuchs sie "Am Plan" in der Großfamilie Merkel auf. Den Löwenanteil ihres Berufslebens, in der Summe 23 Jahre, verbrachte sie als Glasurerin bei der Firma Bauscher in Weiden. Dort lernte sie auch ihren Mann Karl kennen, der 2011 starb.Bürgermeister gratuliertDen 80. Geburtstag feierte Jubilarin Margarete Dick zu Hause. Ihr Bruder Hans reiste aus München an, Schwester Gisela lebt im Ort. Mit ihr unternimmt die Jubilarin zahlreiche Aktivitäten. Für die evangelische Kirchengemeinde gratulierte Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler , für die "Turner 60plus" Doris Zitzmann . Die Gemeinde vertraten bei der großen Feier Bürgermeister Martin Schregelmann , Renate Müller (CSU), Hans Beutner (UPW) sowie Willy Koegst (SPD).