Zimmerbrand in Etzenricht

Vermischtes Etzenricht

07.09.2016

In einem Mehrfamilienhaus "Am Steigacker" brannte ein Zimmer am Mittwoch gegen 13.45 Uhr komplett aus. Die Bewohnerin hatte das Haus verlassen und dabei den Topf auf dem Herd vergessen.

Durch die starke Rauchentwicklung schlug der Rauchmelder Alarm, den ein Nachbar bemerkte und umgehend die Feuerwehr verständigte. Die Wehren aus Etzenricht, Rothenstadt und Mallersricht waren schnell Herr der Lage und entlüfteten den Brandort. Die Bewohnerin erlitt einen Schock.