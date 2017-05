Freizeit Falkenberg

17.05.2017

16

0 17.05.201716

(wro) Das Muttertagsangebot auf Burg Falkenberg klang mehr als verlockend. Und so kamen viele Besucher bereits zum zünftigen Frühschoppen in den Burghof. Die Biergartenatmosphäre vervollkommnete die "Falkenberger Zoiglmusik", die mit einer verkleinerten Besetzung bei Kaffee und Kuchen aufspielte. Das Burgfest kam an. Wer Lust hatte, durfte sich gerne den angebotenen Burgführungen anschließen. Fleißige Helfer aus den Reihen des "Forum Falkenberg" bewirteten die zahlreichen Gäste, die den Muttertag im neuen Biergarten auf Burg Falkenberg genossen.