Freizeit Falkenberg

10.05.2017

7

0 10.05.2017

Ein besonderer Ausflugstipp am Muttertag ist die Burg Falkenberg. Zum Burgfest am Sonntag, 14. Mai, herrscht bei hoffentlich angenehmen Temperaturen Biergartenbetrieb. Dazu gibt es Führungen durch das historische Gemäuer um 14 Uhr, um 15 und um 16 Uhr. Treffpunkt ist jeweils an der Zugbrücke.

Am Muttertag ist der Betrieb im Burghof schon zum Frühschoppen ab 10 Uhr geöffnet. Der Verein "Forum Falkenberg - Freunde der Burg" bietet bis 17 Uhr Speisen und Getränke, zum Beispiel Weißwürste mit Brezen, Schnitzel, Hähnchenschenkel, Kartoffelsalat, Burger, Bratwürste und Steaks. Für die Kleinen ist ab 14.30 Uhr Kinderschminken vor dem Torhaus angesagt. Bei einem Losverkauf sind auch Übernachtungen auf der Burg Falkenberg zu gewinnen. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Der Verein bedankt sich für Kuchenspenden, die bei Teresa Fischer, Telefon 09637/9299450, angemeldet werden.