12.05.2017

Film ab im Medienzentrum Tannenlohe: Bei einem grenzüberschreitenden Projekt drehen Schüler aus Waldsassen und Karlsbad drei Streifen über das Brauchtum in beiden Grenzregionen. Das Ergebnis überrascht selbst die Macher der Filme.

Bräuche verglichen

Gäste beeindruckt

Tannenlohe. (wro) Der Schüleraustausch zwischen der Waldsassener Realschule und der Partnerschule Zakladni Skola Jazyku Karlsbad funktioniert. Was früher zu Zeiten des "Eisernen Vorhangs" völlig undenkbar war, gehört heute längst zur Selbstverständlichkeit, wie am jüngsten Beispiel - dem grenzüberschreitenden Filmprojekt "Deutsch-Tschechischer Filmkurs - und der Spracholympiade" beider Schulen zu spüren war. Ort der gemeinsamen Begegnung war nicht zum ersten Mal das T 1-Medienzentrum in der Jugendherberge Tannenlohe. Gefördert wurde das Projekt mit Mitteln der Euregio Egrensis und des Rotary-Clubs aus dem Stiftland und Eger.Die Schüler, die sich bereits bei einem vorangegangenen Austausch kennengelernt hatten, machten unter fachkundiger Anleitung das Eingangstor zum Waldnaabtal drei Tage lang zum spannenden Drehort. Aufgabe der grenzübergreifenden Veranstaltung war es, die verschiedenen Festtagsbräuche des eignen Heimatlands in Kurzfilmen zu dokumentieren. Auf ganz unterschiedliche Art erzählten die Filmemacher, wie der Nikolaustag, das Weihnachtsfest und Ostern hier und dort gefeiert werden.Während hierzulande der Heilige Nikolaus zuweilen mit Knecht Ruprecht oder gar mit Engeln die Kinder besucht, um sie zu beschenken, zieht sein Kollege drüben, begleitet von einem wilden Teufel, nicht selten strafend durch die Straßen. Ganz anders gestaltet sich auch der Heilige Abend, der in der Oberpfalz nicht selten ein Familien-Pflicht-Abend mit gesungenen Weihnachtsliedern ist. Fröhliches Treiben rund um den Christbaum prägt dagegen den Weihnachts-Vorabend im Nachbarland.Nur wenig nachvollziehen kann man drüben den hierzulande gewohnten Brauch, einen langohrigen Osterhasen durch die Gärten hoppeln zu lassen, der bunte Eier versteckt. Dazu - so wird im Kurzfilm erzählt - gibt es im Nachbarland gar keinen Bezug.Ergänzt wurde der modern gestaltete Unterricht durch eine spannende Spracholympiade, bestehend aus einem mündlichen, schriftlichen und einem praktischen Teil. Die Sieger wurden anlässlich bei einer Abschlussveranstaltung in Tannenlohe zusammen mit den filmischen Werken Vertretern beider Schulen, des Schulamtes, Gästen der Rotary-Clubs, den Bürgermeistern aus Waldsassen und Karlsbad sowie den teilnehmenden Schülern offiziell vorgestellt.Die geladenen Gäste waren über die großen Unterschiede beim Brauchtum teilweise ganz schön erstaunt. Die Premiere zeigte, dass sich der Aufwand gelohnt hatte. Die Ergebnisse der jungen Filmemacher konnten sich sehen lassen. Unterstützt wurden die 24 Schüler von Lucie Felix und Danuse Kubova. Fachmännisch begleitete Philipp Reich vom Medienzentrum die drei Teams. "Jeder, der schon einmal einen Film gemacht hat, weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt", lobte der am T 1-Jugend-Medienzentrum tätige Diplom-Pädagoge die Ergebnisse."Wir sind Europa" sei eine Aussage, die zugleich auch Sinnbild für einen gemeinsamen Weg in die Zukunft ist", sagte die Ministerialbeauftragte Maria Kinzinger in einem Grußwort. Mit dem Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union habe dieses Europa neue Gestalt angenommen. "Aus den Grenzpfählen zwischen beiden Ländern sind heute Brücken geworden. Es ist außerordentlich erfreulich, dass es insbesondere für junge Menschen zur Normalität geworden ist, über die Grenzen hinweg zu kooperieren und zu lernen", meinte sie.Beeindruckt von den Ergebnissen zeigten sich auch die Gäste aus Karlsbad und Waldsassen sowie der stellvertretende Landrat Roland Grillmeier, der empfahl: "Nehmt die Eindrücke mit nach Hause. Am T 1-Medienzentrum werden heute Kompetenzen vermittelt, die man bei der Gründung noch gar nicht abschätzen konnte."