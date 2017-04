Kultur Falkenberg

27.04.2017

33

0 27.04.201733

Frühlingserwachen beim "Böhmischen Abend" im Lindner-Saal: Zahlreiche Zuhörer folgten der Einladung der Blaskapelle Falkenberg und genossen das Konzert. Das Besondere: Wer an jenem Abend Mitglied werden wollte, konnte die Veranstaltung bei freiem Eintritt besuchen.

(wro) Nicht nur die Musik gefiel. Noch gemütlicher als im vergangenen Jahr präsentierte sich diesmal der Saal im Obergeschoss des Gasthofs "Goldener Stern". "Heuer laden wir unsere Gäste an die Tische", war seitens der Falkenberger Blaskapelle zu hören. Das sei gemütlicher, da könne man sich auch eine Brotzeit und eine gut gekühlte Halbe Bier gönnen, wurde die Entscheidung von vielen Seiten kommentiert.Souverän führte der junge Kapellmeister den Taktstock. Gekonnt leitete er seine Blaskapelle durch den langen Abend. Zu Gehör kam alles, was das böhmische Blech- und Blasmusikrepertoire so aufzubieten hat. Auf dem abendfüllenden Programm standen nicht nur Ohrwürmer wie die "Rauschenden Birken" oder der "Böhmische Traum." Ebenso begeisterten der "Schornsteinfeger aus Eger" oder der immer wieder beliebte "Dompfaff". Der klingende Rest war ein bunter Querschnitt durchs Reich der Noten - immer wieder begleitet von den Flügel- und Tenorhörnern, von Tuba,Trompete & Co.. Gekonnt führte Johannes Franz witzig und stets schlagfertig durch den kurzweiligen Abend. Sehr zur Erheiterung der Zuhörer würzte er die Stunden mit witzigen Anekdoten, lachte selbst bei Späßen, die ihm mal nicht so gut gerieten. "Jetzt hab ich die Pointe verhaut", erheiterte er den Saal, wenn es mal daneben ging. Bei so viel Harmonie und Gemütlichkeit wurde auch der musikalisch runde "Augenblick" wieder zu einem vollen, vor allem aber großartigen Erfolg, was den einen oder anderen sicher veranlasste, den kommenden "Böhmischen Abend" der Falkenberger Blasmusik in seinen Terminkalender für 2018 aufzunehmen. Beide Seiten konnten zufrieden nach Hause gehen. Die Musiker auf der Bühne, aber auch die begeisterten Gäste.