Politik Falkenberg

19.01.2017

Mahnend und aufrüttelnd wandte sich Bürgermeister Herbert Bauer in der Bürgerversammlung an die Falkenberger. Er bedauerte ein Anspruchsdenken: "Gib mal, mach mal, bring mal, hol oder hilf mal." Mit Nachdruck betonte Bauer: "Die Gemeinde ist kein Selbstbedienungsladen, den ich benutze, wenn ich etwas brauche, wenn ich etwas zu entsorgen habe."

Als Beispiel nannte er bei Nacht und Nebel illegal entsorgten Müll auf gemeindlichen Grundstücken. Sorgen bereite die Wasserversorgung. Der Bürgermeister verwies auf Zukäufe aus der Steinwaldgruppe, von der das Wasser seit November 2016 ausschließlich bezogen werden müsse. Schuld daran sei eine Studie zum Sanierungsbedarf beim Rohwasserbehälter. Geklärt werden müsse auch, wie viel Wasser die Marktgemeinde für den Brandschutz vorhalten müsse. Ungelöst sei das Problem der sogenannten Vielnutzer. Schuld daran sei nicht die Gemeinde, hob Bauer hervor und ergänzte: Niemand habe eine wasserrechtliche Erlaubnis, Wasser aus seiner eigenen Brunnenanlage zu verwenden. Die Nutzer handeln laut Bürgermeister illegal und belasten die Geldbeutel der Gemeindebürger. Als ein weiteres Problem bezeichnete das Gemeindeoberhaupt die freilaufenden Hunde: "Es gibt unvernünftige Leute". Das Thema Ostbayernring könne man abhaken, sagte Bauer mit Verweis auf die jüngsten Informationen seitens Tennet. Entspannt zurücklehnen könne man sich auch bei den Windkraftplanungen. Thema des Abends war bei den Wortmeldungen der Bürger natürlich auch die Zoigl-Skulptur, für die noch ein Platz gesucht werden müsse. Kritik gab es an der Höhe des Objekts und an den Kosten. Man habe den Eindruck - so ein Bürger - dass die dargestellten Hände eher "Finger weg vom Zoigl" andeuten sollen. Bürgermeister Bauer verwies noch einmal auf den Gemeinderatsbeschluss. Wie sich die Sache entwickeln werde, wie das Zoigl-Denkmal einmal aussehe, vor allem wo es einmal stehe, müsse man abwarten. In "trockenen Tüchern" sei das Modell für Falkenberg noch nicht, so Bauer.