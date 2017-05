Politik Falkenberg

15.05.2017

(jr) Ein Juwel Oberpfälzer Heimat besuchte Bayerns Finanzstaatssekretär Albert Füracker mit der Burg Falkenberg. Bürgermeister Herbert Bauer und Burgbeauftragter Matthias Grundler führten den Staatssekretär durch die Burg und erläuterten ihm die Einrichtung. Beide Falkenberger zeigten sich stolz über die gelungene Sanierung.

Klar hatten sie an den Gast aus dem Nürnberger Heimatministerium auch Wünsche, die sie ihm in gebündelter Form mit auf die Reise gaben. Für die Gemeinde Falkenberg von besonderer Wichtigkeit ist die Stabilisierungshilfe und Unterstützung bei der Sanierung der Wasserversorgung. Auch die Aufnahme in die Förderoffensive zur Beseitigung von Leerständen ist für Falkenberg wichtig, hieß es. Bürgermeister Bauer dankte dem Gast ausdrücklich für die großartige Unterstützung des Freistaates Bayern, insbesondere bei der Burgsanierung in den vergangenen Jahren. Der Freistaat Bayern bezuschusste die Burgsanierung mit stolzen zwei Millionen Euro.