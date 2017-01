Politik Falkenberg

27.01.2017

Die Bürgerversammlung liegt nur wenige Tage zurück. Bürgermeister Herbert Bauer griff deshalb in der Marktratssitzung die im Tagungszentrum vorgebrachten Bürgeranfragen und Wünsche auf und nahm dazu Stellung.

Ernst nehme man das Anliegen eines Falkenbergers und dessen Sorge um die Sicherheit der an der Bushaltestelle an der Wiesauer Straße wartenden Schulkinder. Umgehend geprüft werde die Bitte nach einer besseren Ausleuchtung der Bushaltestelle, versprach Herbert Bauer gegenüber den Markträten, denen die Sicherheit der in den aktuell dunklen Morgenstunden wartenden Fahrschüler ebenfalls sehr am Herzen liegt. Überlegen müsse man sich auch, welche Maßnahmen zur Reparatur entlang der schadhaften Tirschenreuther Straße getroffen werden müssen, sagte Bauer an anderer Stelle. Leidenschaftlich diskutiert worden war am Abend der Bürgerversammlung auch die Bitte einer Falkenbergerin um eine dringende Überprüfung der im Falkenberger Grundschulgebäude installierten Heizungsanlage. Nach einer sachlichen Aussprache im Marktrat kam man schließlich überein, mit einem Heizungsfachmann einen Ortstermin zu vereinbaren. "Der wird wissen, was unternommen werden muss", kommentierte CSU-Marktrat Peter Träger den Entschluss. Über die Situation vor Ort hatte sich bereits im Anschluss an die Bürgerversammlung UBF-Marktrat Gerhard Enslein informiert. Darüber berichtete er auch in der Marktratssitzung. Die Räte beschlossen, das fachliche Urteil des Heizungsbauers abzuwarten. Erst danach könne man weitere Entscheidungen treffen. Über die Sanierung des Treppenaufgangs an der Burg habe man ja bereits gesprochen, schloss Bürgermeister Bauer. Mit nur wenigen Worten kommentierte Bürgermeister Herbert Bauer im Verlauf der Gemeinderatssitzung den vorliegenden Entwurf zur 26. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord. Im aktuellen Fortschreibungsentwurf seien - auf den Markt Falkenberg bezogen - vor allem die touristischen Ziele und Ausrichtungen berücksichtigt worden, stellte Bauer zufrieden fest und ergänzte: Eine besondere Berücksichtigung habe die als "Schnittstelle" bezeichnete Region zwischen Steinwald, Oberpfälzer Wald und dem Bundesnaturschutz-Projekt Waldnaabauen erfahren. Bürgermeister Bauer verwies auf die Ansicht seitens der Verwaltung und schloss sich der Meinung an, dass in der Sache kein weiterer Handlungsbedarf nötig sei. Einstimmig folgte auch der Marktrat dieser Empfehlung und billigte geschlossen die Änderung des Regionalplans.