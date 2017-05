Marktrat gegen Verlauf an A 93

Politik Falkenberg

Stellung bezog der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zur Gleichstromtrasse. Wie schon die Nachbargemeinde Wiesau machte nun auch Falkenberg vom Recht Gebrauch, eine Erklärung zum möglichen Verlauf des Südostlinks vorzulegen. Darin spricht sich der Markt Falkenberg ausdrücklich gegen eine Variante entlang der A 93 aus.

Die Marktgemeinde gibt in dem an die Bundesnetzagentur adressierten Schreiben zu bedenken, dass der Abschnitt Hof-Weiden entlang der Autobahn aus topographischen Gründen schwer zu realisieren sei. Als weiterer Grund für die Ablehnung wird der felsige Untergrund genannt, der erhebliche Sprengmaßnahmen nach sich ziehen würde. Der Markt warnt daher auch vor zu erwartenden Kostensteigerungen. Die Durchschneidung des Naherholungs- und Naturschutzgebietes Waldnaabtal, so heißt es weiter, wäre ein nicht zu rechtfertigender Eingriff.