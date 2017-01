Politik Falkenberg

25.01.2017

Die einen nennen es "greisliche Kunst". Andere sagen, es sei ein "völliger Schmarrn". Nicht wenige Falkenberger klagen über "rausgeschmissenes Geld". Die Debatte um die Zoigl-Skulptur erhitzt die Gemüter. Doch nun gibt es eine überraschende Wende.

Brauhaus ideal

Falkenberg bekommt nun die zwei Kommunbrauer, die frischen Sud zum Gärkeller tragen. Bürgermeister Herbert Bauer

(wro/hd) Noch einmal, diesmal jedoch völlig unvorbereitet, konfrontierte Bürgermeister Herbert Bauer am Dienstagabend die Falkenberger Markträte mit dem Thema und der Debatte, die Norbert Neugirg und Bohème-Sprecher Heribert Bäumler mit ihrer Präsentation (nicht nur) im Falkenberger Rathaus ausgelöst haben (wir berichteten) . Die vieldiskutierten Zoigl-Skulpturen sollen als "Landmarken" (so Norbert Neugirg, geistiger Inspirator) einmal die Zoigl-Hochburgen Eslarn, Neuhaus, Windischeschenbach, Falkenberg und Mitterteich miteinander verbinden.Bürgermeister Herbert Bauer ("ich habe bereits 2015 mein Veto gegen die für Falkenberg skizzierte Skulptur eingelegt") ließ die Räte am Dienstag staunen: "Ich habe heute mit Heribert Bäumler telefoniert." Das Gemeindeoberhaupt verkündete nicht ohne Stolz: "Falkenberg bekommt nun die zwei Kommunbrauer, die frischen Sud zum Gärkeller tragen." Diese Skulptur war eigentlich für Neuhaus vorgesehen. Der markante Stern der Falkenberger Skulptur bleibe, auch der herabfallende Tropfen, der eine Flamme symbolisieren soll. Bierkrug und übergroße und nur ganz zaghaft nach dem Bier greifende Hände seien für Falkenberg vom Tisch, so Bauer, der mit dieser Information zwar nicht gerade einen Freudentaumel in den Reihen der Markträte auslöste; für strahlende Gesichter sorgte sie aber dennoch.Am Mittwoch trafen sich Herbert Bauer und Heribert Bäumler und besprachen das weitere Vorgehen. Wie vom Falkenberger Bürgermeister zu erfahren war, tauschen nicht etwa Neuhaus und Falkenberg die Skulpturen. Nein: Auch in Falkenberg sollen die zwei Kommunbrauer stehen, die frischen Sud zum Gärkeller tragen. "Eventuell ergänzt um ein weiteres Element", berichtet Herbert Bauer auf Nachfrage. Nun soll dazu eine Skizze angefertigt werden, um noch einmal im Marktrat "darüber zu reden". Bürgermeister Bauer rechnet mit sechs bis acht Wochen. Länger sollte es nicht dauern, denn die Förderanträge müssten rechtzeitig gestellt werden.Bauers Fazit: Bierkrug und Hände seien zwar für Falkenberg kein Thema mehr. Arbeit und Entscheidung bleibe den Gemeinderäten aber nicht erspart. Nach wie vor nämlich sind die Falkenberger auf der Suche nach einem geeigneten Standort für die Skulptur. Bauer: "Wir haben uns schon einige Plätze angeschaut." Der Bürgermeister meint: "Ideal wäre beim Brauhaus." Helfen würde bei der Verwirklichung, wenn die Skulptur nicht wie geplant 4,50 Meter hoch würde. Eine in den Dimensionen reduzierte Version ließe sich leichter in Falkenberg platzieren.