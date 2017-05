Sport Falkenberg

03.05.2017

6

0 03.05.2017

Beim 13. ADAC-Jugend-Kart-Slalom gehen 86 Fahrer an den Start. Tagesschnellster wird Christian Bachmann. In der Klasse zwei fährt ein Mädchen allen davon.

Knapp 90 Kartfahrer gingen am Sonntag beim 13. ADAC-Jugend-Kart-Slalom des MSV Falkenberg an den Start. Ausgetragen wurden die Rennen bei hervorragenden äußeren Bedingungen auf dem Werksgelände des Liebensteiner Kartonagenwerks. Die Läufe wurden als Vorlauf zur nordbayerischen ADAC-Meisterschaft, zum NOB-Pokal und zur Landkreismeisterschaft gewertet. Der Tagesschnellste war Christian Bachmann vom MSC Auerbach, der für beide Läufe insgesamt 74,56 Sekunden benötigte.Der Sportleiter des MSV Falkenberg, Thomas Fröhlich, und sein Team schafften die optimalen Rahmenbedingungen. Beide Slalomparcours waren sehr eng, aber dennoch rasant gesetzt, so dass den Fahrern volle Konzentration und Fahrgefühl abverlangt wurde. Bei den Jüngsten, in der Klasse 0, setzte sich der Wiesauer Mikka Trapp klar vor Fabienne Gerstner (MSC Marktredwitz) und Ben Banczyk (MSC Tirschenreuth) durch. Sieger in der Klasse 1 (Jahrgang 2008/09) wurde Jonah Günther (MSC Marktredwitz) in 90,38 Sekunden, vor Quentin Kukla (AC Friedenfels) und Jannik Krempe (AC Waldershof).In der Klasse 2 dominierte ein Mädchen, Samira Gleißner aus Waldsassen, die für den MSV Falkenberg fährt. Die Zehnjährige brauchte für beide Läufe 81,57 Sekunden und lag damit hauchdünn vor Alina Götz (MSC Scheßlitz), die eine Zehntelsekunde länger fuhr. Dritter wurde Noel Schmid (MSC Wiesau) in 82,52 Sekunden.Ohne Fehler passierte in der Klasse 3 Luis Sollfrank (MSC Wiesau) die beiden Läufe. Mit 79,54 Sekunden holte er sich den Tagessieg. Zweiter wurde Felix Reithmeier (AC Waldershof) in 79,70 Sekunden, vor Jonas Gründel (MSV Falkenberg), der 80,94 Sekunden benötigte. Beide fuhren im Parcour schneller als der Klassensieger, leisteten sich jedoch Pylonenfehler, die zu Strafzeiten führten. In der Klasse 4 dominierte Alina Fabian (MSC Marktredwitz) mit der Laufbestzeit von 77,67 Sekunden. Mit einer guten halben Sekunde Rückstand folgte Janin Götz (MSC Scheßlitz) und einer weiteren Sekunde später Timo Hötzel vom SV Konradsreuth.In der Klasse 5 war Christian Bachmann (MSC Auerbach) mit der Tagesbestzeit von 74,56 Sekunden der "Dominator". Zweiter in dieser Klasse wurde Paul Kißwetter (AC Waldershof), der 77,11 Sekunden benötigte, vor dem Drittplatzierten Marcel Haas (MSV Falkenberg), der 77,54 Sekunden unterwegs war.