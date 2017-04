Sport Falkenberg

28.04.2017

6

0 28.04.2017

Die D-Jugend der SG Falkenberg/Reuth/Wiesau nahm am Qualifikationsturnier zum Cordial-Cup teil. Dabei trat sie in Dingolfing durchwegs gegen höherklassige Mannschaften an und erreichte den 13. Platz unter 20 Mannschaften. Höhepunkt war das Spiel gegen die D1-Mannschaft des Clubs. Im Nachgang gab es zur Belohnung ein Foto mit der Club-Legende Marek Mintal. Bild: exb