Falkenberger Frauenbund zeichnet verdiente Mitglieder aus

Vermischtes Falkenberg

21.05.2017

16

0 21.05.201716

16 Jahre lang ist Inge Zrenner bereits Vorstandsmitglied des 86 Mitglieder starken Katholischen Frauenbundes. Für die langjährigen Verdienste dankte nun Vorsitzende Maria Braun. Ehrungen gab es auch für acht Mitglieder, die ein halbes Jahrhundert lang der Vereinigung angehören: Centa Enslein, Elfriede Franz, Berta Haubner, Rosa Schlicht, Anna Lindner, Rosa Schön, Erna Weiß und Maria Zrenner. Anlass der Zusammenkunft war das Muttertagstreffen des Frauenbundes. Abwechslungsreich gestalten sich die Aufgaben des 1959 gegründeten Vereins, der aus dem Gemeindeleben heute nicht mehr wegzudenken ist. Entsprechend groß war auch das Interesse an der Veranstaltung, zu der auch die KDFB-Bezirksleiterin Margareta Nies gekommen war, um den engagierten Frauen ihre Hochachtung auszusprechen. Eine feierliche Maiandacht in der St.-Pankratius-Kirche bildete den Auftakt des kurzweiligen Festabends, in dessen Mittelpunkt neben den Ehrungen auch ein kleines Konzert mit Monika Fischer stand. Die Vorsitzende informierte über die Flugreise des Kolpingchors nach Fatima, wo die Chorgemeinschaft anlässlich des 100. Jubiläums der Marienerscheinungen singen wird. Unser Bild zeigt die geehrten Mitglieder mit Vorsitzender Maria Braun (rechts) und Bezirksleiterin Margareta Nies (Zweite von rechts). Pfarrer Franklin Mboma (links) gratulierte. Bild: wro