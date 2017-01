Vermischtes Falkenberg

19.01.2017

1228

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 21 Uhr auf der Autobahn A93 bei Falkenberg in Fahrtrichtung Süden zu einem folgenschweren Unfall. Fünf Personen wurden verletzt, eine schwer verletzte Person brachte der Rettungshubschrauber ins Klinikum.

Autobahn vier Stunden gesperrt

Laut Polizeiangaben verlor eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Regensburg kurz nach der Anschlussstelle Falkenberg aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte über die Fahrbahn. Ein nachfolgender 61-Jähriger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß mit seinem Fahrzeug frontal in die Beifahrerseite des verunfallten Autos.Im Fahrzeug der 24-Jährigen befanden sich ihre 59-jährige Mutter, sowie ihre beiden Kinder, ein und zwei Jahre alt. Durch den Aufprall wurde die 59-Jährige lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin verletzte sich mittelschwer. Der Rettungsdienst brachte sie zusammen mit ihren Kindern ins Klinikum Weiden. Die Kinder erlitten zum Glück nur leichtere Verletzungen. Der 61-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und kam ins Krankenhaus Tirschenreuth.Von 21 bis 1 Uhr war die Autobahn in Richtung Süden gesperrt. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste kurzzeitig auch die Gegenfahrbahn gesperrt werden. Die Feuerwehren Falkenberg, Windischeschenbach, Wiesau, Mitterteich, Gumpen und Neuhaus waren an der Unfallstelle. Sie leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Falkenberg ab, übernahmen die Stauabsicherung, leuchteten die Unfallstelle aus und reinigten die Fahrbahn. Weiterhin waren fünf Rettungswagen und zwei Notärzte, sowie ein Kindernotarzt am Unfallort.Es entstand ein Gesamtschaden von circa 17.000 Euro. "Anzumerken ist noch, dass insgesamt sechs Fahrzeugführer, die unmittelbar als Erste zur Unfallstelle kamen, sofort am Standstreifen anhielten und in vorbildlicher Weise erste Hilfe leisteten. Diesen Personen gilt auch der Dank der eingesetzten Kräfte" berichtet Wolfgang Rohrmüller von der Verkehrspolizei Weiden.