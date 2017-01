Vermischtes Falkenberg

24.01.2017

24.01.2017

Der Soldatenbund Falkenberg hat eine lange Tradition. Die Mitglieder sind stolz auf die engagierte Arbeit. Die führte auch zu einem neuen, stummen "Bewohner" der Burg. Allerdings hofft Vorsitzender Hermann Meier, die Arbeit künftig auf mehr Schultern verteilen zu können.

Rekordergebnis

Bei der Jahreshauptversammlung informierte Vorsitzender Hermann Meier über einen leicht gesunkenen Mitgliederstand. Der Falkenberger Soldatenbund hat aktuell 111 Mitglieder. "Leider zog ein neues Vereinsmitglied aus dem Ort wieder weg und trat anschließend aus", bedauerte Meier. Zugleich aber freute er sich, dass man sich im vergangenen Jahr von keinem der Kameraden für immer verabschieden musste. Ein Kamerad habe seine Mitgliedschaft gekündigt.In der "Kramer"-Wirtsstube dankte der Soldatenbund-Sprecher allen, die einen Beitrag zum Wohl des Vereins leisten. Zugleich erinnerte er an gemeinsame schöne Stunden bei runden Geburtstagen. Dank der Mitwirkung fleißiger Mitglieder habe die Burg seit rund einem Jahr einen stummen "Bewohner". Das friedlich im Burgverlies "schlummernde" Skelett wurde im Rahmen einer Abseilaktion von Kameraden des Soldatenbundes positioniert, so Meier, und mit Waffen ausgestattet (wir berichteten). "Zur Freude aller Burgbesucher übrigens", fügte der Vorsitzende launig hinzu. Neue Vereinsjacken sowie ein Rasenmäher für die Pflege des Kalvarienberges wurden angeschafft. Vertreten war der Soldatenbund bei der Burgeinweihung, mit einem Weinstand beim Bürgerfest, mit einer Marktbude beim Weihnachtsmarkt. Mit einer Spende bedankte man sich beim Böhmischbrucker Kameraden Richard Reger für seinen Vortrag und unterstützte mit dem Geld dessen Arbeit in Afrika. Unvergessen sei der Nachmittag anlässlich des Ferienprogramms an Hubert Höfers Teichanlage. 35 Mädchen und Buben nahmen mit ihren Eltern daran teil. Im vergangenen Jahr konnte die Erneuerung des unteren Kriegerdenkmals am Kalvarienberg in Angriff genommen werden. Der Boden wurde verbessert, gemeinsam wurde gepflastert, anschließend das Denkmal neu gestaltet. Danach wurden störendes Buschwerk und einige Bäume entfernt. Zufrieden kam Meier zu dem Schluss: "Dank zusätzlicher Samstagseinsätze kann sich das Ergebnis jetzt sehen lassen." Als "nicht berauschend" bezeichnete Meier dagegen die Beteiligung an der Friedenswallfahrt in Fuchsmühl.Die Kriegsgräbersammlung brachte beachtliche 920,50 Euro. Grund für das erfreuliche Ergebnis sei nach wie vor die Haussammlung, betonte Meier. Martin Kick, Hans Fischer, Peter Trisl und der Vorsitzende selbst gingen wieder von Haus zu Haus. "Das Rekordsammelergebnis kann sich sehen lassen." Hermann Meier weiter: "Leider konnte ich bei der Verleihung des Silbernen Schildes (Auszeichnung für das beste Sammelergebnis) in Amberg nicht persönlich anwesend sein." Die Auszeichnung wurde deshalb nachgereicht und von Bürgermeister Herbert Bauer während der Jahreshauptversammlung übergeben. Die Arbeit des Soldatenbundes würdigte die Raiffeisenbank mit einer Spende in Höhe von 500 Euro.Abschließend bedauerte der Vorsitzende: "Es könnten eigentlich mehr Kameraden im Verein mitwirken. Es ist immer die gleiche Handvoll Männer und Frauen." Der Sprecher ergänzte: Sollte sich daran nichts ändern, könne man den Verein mittelfristig nicht mehr halten. Der Appell des Vorsitzenden: "Bringt eure Ideen in den Verein ein."