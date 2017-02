Vermischtes Falkenberg

Ob kirchliche oder weltliche Feste: Nicht nur in der Marktgemeinde hat die Blaskapelle Falkenberg einen guten Namen. Und das schon seit über 140 Jahren.



Seit 2002 ist Christopher Prechtl dabei. Der Flügelhornist erhielt die Verdienstmedaille des Nordbayerischen Bezirksverbandes in Silber. Seit 1987 musiziert Ferdinand Lienerth mit den Falkenbergern. Er bekam die Ehrennadel in Gold angeheftet. Die Auszeichnung erhielt auch Luzia Höfler, die seit 1977 Trompete spielt.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden noch Ludwig Lindner, Bernhard Pollinger, Werner Gröschl, Hedwig, Elisabeth und Herbert Bauer sowie auch Dieter Dendorfer und Johann Weiß

Bereits in den 1860er Jahren existierte im Ort eine Blaskapelle, die bis hinein ins Egerland bekannt war. Alljährlich zogen sie zu Fuß ins Böhmische, spielten dort zur Kirchweih auf, musizierten bei Hochzeiten und Kindstaufen. Erst nach einer Woche kehrten sie wieder heim. 2019 steht den Falkenbergern ein großes Fest ins Haus. Seine Schatten wirft es aber bereits jetzt voraus.Ganze drei Tage lang erinnern die Falkenberger Musikanten an das 145. Jahr ihrer offiziellen Gründung. In der Jahreshauptversammlung im "Goldenen Stern" berichtete 2. Vorsitzenden Markus Prechtl schon von den Planungen. An welchem Ort die Feierlichkeiten stattfinden sollen - ob an der Droht unweit der Waldnaab oder am IGZ Gelände - ließ Prechtl jedoch noch offen. Man werde für jede Altersgruppe etwas im Programm haben. Die Unterstützung der von ihm angesprochenen Vereine sei bereits signalisiert worden. Die von ihm vorgeschlagene Abstimmung, ob man das Gründungsjubiläum trotz der zu erwartenden Arbeiten tatsächlich so groß aufziehen möchte, war schließlich nur noch Formsache.Prechtls Ansinnen schloss sich auch Vorsitzende Veronika Höcht an. Seit einem Jahr ist sie im Amt, was ihr Vorgänger Ferdinand Lienerth voller Respekt würdigte. Im Blick zurück bezeichnete Höcht die "Böhmischen Abende", das Kurkonzert in Bad Alexandersbad und das Kirchenkonzert in Tirschenreuth als Höhepunkte. Auch in den kommenden Monaten erwarten die Falkenberger zahlreiche Auftritte, so unter anderem am Friedenfelser Herbstfest. Fest im Terminkalender eingetragen wurde ein Workshop mit Wilfried Rösch. Mit den Falkenberger Blasmusikern steigt in diesem Sommer auch wieder das Bürgerfest. Den aktuellen Mitgliederstand bezifferte die Vorsitzende auf 77, davon seien 34 aktive Musiker.Positiv gestimmt zeigte sich auch Dirigent Franz Stierstorfer. Unter seiner Stabführung wurde neues Terrain beschritten. "Wir haben gutes Potenzial." Es sei aber noch nicht ausgeschöpft. Jugendvertreter Christopher Prechtl erinnerte an das gut besuchte Ferienprogramm, an die Probenwochenenden in Tannenlohe. Zehn Auszubildende mit Tendenz nach oben machten Hoffnung.Kreisvorsitzender Alexander Riedl aus Kondrau zeigte sich stolz über die Leistungen seiner Musikerkollegen: "In Falkenberg wird gute Musik gemacht." Gisela Wess aus Parkstein, die als Vertreterin für den Bezirk Oberpfalz der Jahreshauptversammlung beiwohnte, schloss sich Riedls Worten uneingeschränkt an. Seine Hochschätzung bekundete auch Bürgermeister Herbert Bauer.