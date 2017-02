Vermischtes Falkenberg

06.02.2017

6

0 06.02.2017

Gumpen. Da dachte sich Meister Reineke wohl: "Warum soll ich selber mühsam einen Bau ausgraben, wenn die Betonrohre am Waldrand denselben Zweck erfüllen?" Jetzt in der Ranzzeit (so heißt die Paarungszeit der Füchse in der Jägersprache) kann er seine Auserkorene zum Techtelmechtel in den wohl einzigen Fuchsbau aus Beton einladen und ihr im weitläufigen Röhrensystem seine Platten- oder Briefmarkensammlung zeigen. Bild: Grüner