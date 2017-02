Maskiert und im Takt

Freizeit Fensterbach

Traditionell hatten die Oberpfälzer Volksmusikfreunde im Fasching wieder zum maskierten Tanzabend ins Gasthaus Hellerbrand nach Högling geladen. Viele Tänzerinnen und Tänzer waren der Aufforderung gefolgt und maskiert erschienen. Den Takt gaben den Tanzbegeisterten die "Nowlreiwa" vor. In den Monaten zuvor hatten viele der Tänzer an den regelmäßigen Übungsabenden mit Anita und Peter Schneeberger teilgenommen. So waren die Schrittfolgen auch bei den anspruchsvollen Figurentänzen kein Problem. Aber auch zu Polka, Walzer und Landler wurde fleißig das Tanzbein geschwungen und so mancher Schweißtropfen vergossen.