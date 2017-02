Jugendblaskapelle Fensterbach gibt in Pfarrkirche in Dürnsricht Abendkonzert

19.02.2017

Dürnsricht. Abendstimmung lautete der Titel eines Konzerts, zu dem die Jugendblaskapelle Fensterbach in die Pfarrkirche St.-Albertus-Magnus nach Dürnsricht eingeladen hatte. Die Veranstaltung war sehr gut besucht.

Der Abend ist laut der Moderatorin des Konzerts, Vreni Schleicher, die Tageszeit, die die unterschiedlichsten Stimmungen vereint. Er sei die Zeit der Entspannung, des Feiern und der Besinnung. Entsprechend waren die Musikstücke gewählt.Mit dem Lied "Nordic Fanfare" von Jacob de Haan eröffneten die weit über 50 Musiker der Gesamtkapelle die Veranstaltung. Am Dirigentenpult stand Jörg Kleidl. Ihren Soloauftritt an der Querflöte hatte Heidi Neidl bei "Schindler's List". Martin Scheuerer spielte ein Solo auf dem Tenorhorn bei "Abendstimmung" von Pavel Stanek.Zwischen den Liedern trugen Irene Neidl und Siegfried Schlosser nachdenkliche Texte vor. Die begeisterten Besucher spendeten am Ende des knapp einstündigen Konzerts viel Applaus.