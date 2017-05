Kultur Fensterbach

12.05.2017

0 12.05.2017

Zu einem Benefizkonzert in der Albertus-Magnus-Kirche in Dürnsricht laden für den morgigen Sonntag, 14. Mai, um 18 Uhr die Gemeinde Fensterbach, die Katholische Pfarrei St. Albertus Magnus und das Polizeiorchester Bayern ein. Der gesamte Erlös wird zugunsten der Ministranten- und Jugendarbeit in der Gemeinde Fensterbach gespendet.

Unter dem Konzerttitel "Klangmonumente" können sich musikbegeisterte Besucher auf einen vielfältigen Konzertabend freuen. Das Polizeiorchester Bayern spielt unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler Werke von Alfred Reed, Girolamo Frescobaldi und Ottorino Respighi. Hauptwerk des Abends ist die "Symphonie funèbre et triomphale" von Hector Berlioz, welche als eine der ersten Symphonien für Blasorchester gilt. Das Publikum kann dabei der Alltagshektik entfliehen und in die facettenreichen Klänge der sinfonischen Blasmusik eintauchen.Das Polizeiorchester Bayern mit Sitz in der Landeshauptstadt München ist das professionelle, sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es wurde 1951 gegründet und kann mit seiner über 65-jährigen Geschichte auf eine interessante Entwicklung zurückblicken. Aus ursprünglich 30 Polizisten entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte ein konzertantes Blasorchester mit 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern.Das Orchester versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Es stellt sich in den Dienst der guten Sache, indem es in Kooperation mit Veranstaltern aus ganz Bayern und darüber hinaus jährlich bis zu 60 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken spielt.Karten kosten an der Abendkasse 14 Euro. Weitere Informationen zum Konzert gibt es unter www. polizeiorchester-bayern.de oder über den Veranstalter, also die Gemeinde Fensterbach.